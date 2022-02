Divendres a la tarda. El zapping encadena dos magazins informatius amb tertulians, connexions en directe, imatges en bucle i declaracions repetides un cop i un altre. Format semblant, protagonistes diferents. A Telecinco fan Sálvame, que va de famosos o famosets del món del cor, la faràndula i l’ecosistema de rostres coneguts de la pròpia cadena. Personatges que escenifiquen absurdes polèmiques, ridícules baralles i odis africans dins de les respectives famílies: mares i filles, cosins i cunyats, ex i ex dels ex... A La Sexta segueixen el tema polític del dia, que és la crisi domèstica del PP, l’enfrontament a mort entre Díaz Ayuso i Pablo Casado, les acusacions creuades, que si el teu germà s’endú comissions dels contractes de l’administració que governes, que si tu has llogat detectius per espiar els meus parents. Llavors apareix, a la part baixa de la pantalla televisiva, un rètol de l’estil: «Duel a mort, encreuament d’acusacions terribles, una amistat esquerdada per sempre, ¿qui menteix?». I se m’acut que tant podria formar part d’un dels programes com de l’altre. Tant podria referir-se a les agafades entre consanguinis a can Carrasco o a can Pantoja, com a l’intercanvi de míssils a cal partit conservador. La veritat és que una cosa i l’altra fan bastanta pena, però l’espectacle és entretingut. La diferència és que els comediants de Sálvame només ajuden a passar la tarda a un públic no massa exigent, però ni governen ni pretenen governar; els altres, en canvi, tenen a les mans els diners dels impostos i les lleis i decrets que incideixen en els drets, les llibertats i el benestar dels ciutadans.

Mestres. Una de dues, o el conseller d’Ensenyament ha perdut l’oremus o ha decidit fredament plantejar un torcebraç als sindicats a veure si els derrota per sempre, perquè dir, com va dir-ho, que negociar amb ells és la millor manera que no es tiri rés endavant, era una invitació a que reaccionessin com ho han fet: vaga i amenaça que el curs no comenci el dia que ell ha decretat.