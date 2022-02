El somni de guanyar una segona vegada la Copa del Rei es va acabar en deu minuts per al Baxi. Era una possibilitat entre moltes i va sortir creu: un partit desencertat en un dia clau. Però el Baxi i els seus aficionats poden dir-ho ben alt: no passa res. El somni real, per al club manresà, consistia no pas en alçar de nou el títol, sinó en haver format part dels vuit millors equips de la primera volta de la lliga regular i haver obtingut el premi, divuit anys després, de tornar a ser en la gran festa del bàsquet estatal. Ho dèiem divendres: el més rellevant és la visibilitat esportiva que ha donat a la ciutat l’equip de Pedro Martínez, brillant tota la temporada, amb un joc exuberant, que l’ha convertit en el més espectacular del bàsquet professional a l’Estat. Els elogis que tant Jasikevicius com Mirotic van regalar a l’equip de Manresa, tot i el mal resultat de divendres, demostra que els de Martínez s’han guanyat el més difícil: el respecte dels gegants. El club pot continuar la temporada amb la satisfacció de la feina feta. I segur que no serà la darrera alegria que donarà a la ciutat aquesta temporada.