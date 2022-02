Ahir el mestre Francesc Vila de Castellbell i el Vilar hauria fet 100 anys. Nascut el 19 de febrer de 1922, Francesc Vila ha estat un dels grans renovadors del cant coral a Catalunya. Com a pedagog, va ser un dels pioners a casa nostra en la introducció i l’expansió del mètode Orff, basat en l’ensenyament de la música, combinada amb paraules, ritmes i moviment. Al llarg de la vida, va dirigir nombrosos cors i corals (qui no recorda la Capella de Música del Burés?), va participar en la creació del Festival Internacional de Cant Coral de la Catalunya Central i va compondre un fotimer d’obres corals, que encara són ben vives en els repertoris dels grups cantaires del país. Però és en la composició on el mestre Vila va desplegar la seva vena més creativa. A banda dels cantautors, pocs músics deuen haver musicat tants poetes com ell. Entre els quals: Verdaguer, Tomàs Garcés, Màrius Torres, Espriu, Martí i Pol, Desclot, García Lorca.... A més a més del seu lletrista de capçalera, l’amic Joan Farràs. Sempre inspirat i versàtil, Vila també va escriure música per a infants i ballets, per a cobla i caramelles. Va harmonitzar i adaptar espirituals negres i cançons tradicionals. Algunes, del Solsonès i el Moianès. La seva altra gran passió va ser la pintura: l’oli del seu paisatge montserratí. El pinzell va ser la seva batuta i el seu llapis en el pentagrama musical. Colors i músiques vives i vibrants. De tracte exquisit i elegant, aquest bagenc universal (les seves cançons s’han cantat a Suïssa, Alemanya, Itàlia, Polònia...), mai no va deixar la música, la pintura i el seu poble. Per tot això, l’any 2004 se’l reconegué amb el Premi Bages de Cultura i ahir a Sant Vicenç de Castellet es donà del tret de sortida a l’Any Vila, durant el qual s’organitzaran xerrades, concerts i una exposició.