Ves per on, la nit de Berlín ha posat més llum al català que totes les campanyetes i atemorides accions impulsades pel nostre govern. Allà, al centre de la cultura i la democràcia europea, a pocs metres del simbòlic temple de la modernitat de Potsdamer Platz, la Berlinale ha atorgat un dels més grans reconeixements del cinema europeu al talent de la Carla Simón per la pel·lícula Alcarràs. La plantofada ha estat històrica, encara ressona a la galta del president Sánchez Castejón, que es va afanyar a felicitar per les xarxes socials el triomf d’un film «espanyol», fet en un idioma que guanya festivals internacionals, però que el seu partit no permet que es parli al Parlament del seu propi país ni a l’europeu; una bona cleca a la idiotesa dels catalans que fan cinema en castellà per ser més universals; als Gaudí, que premiaran films espanyols finançats per TV3, o als que pensen que l’idioma els fa més internacionals.

Alcarràs és una història de persones de casa nostra, colpidora i real, interpretada per la gent d’un poble que a la seva entrada exhibeix un rètol on hi diu: «Municipi de la República Catalana». La pel·lícula ha deixat lluminosament clar que produir en català no és un obstacle, que el més local també pot ser el més universal, que la llengua de la pagesia també és la de la universitat, la de l’emoció, la de la humanitat..., i la del cinema més internacional. La nit berlinesa ha posat el focus a l’autoestima d’un país i una cultura que veu com ens tallen el micro i ens silencien, per expressar-nos amb la nostra pròpia llengua al Parlament Europeu, al Congrés i al Senat espanyols. Que n’aprenguin els polítics submisos que seuen al voltant de taules de diàleg fracassades; que en preguin bona nota els influencers que publiquen les fotos d’estar per casa a Instagram en castellà, perquè es pensen que queda més cool i al final acaben fent xerradetes o exposicions al bar de copes de la cantonada; o les Coixets que menyspreen els seus orígens a canvi de subvencions. S’ha parlat més català a la Berlinale en un dia que al Congrés de Madrid en totes les darreres legislatures. A tots aquests personatges d’hemicicle que piulen parlant del que ells en diuen una producció espanyola, els ha de caure la cara de vergonya quan els demanin: espanyola? Com ha de ser espanyola una pel·lícula feta en una llengua prohibida a la seu de la seva deficient democràcia? Mai podrem agrair a la Carla aquest premi, que és una impagable lliçó de fins on es pot arribar amb talent sense renunciar a res, ni l’emoció de les seves paraules quan deia que «voldria dedicar aquest premi a les petites famílies de pagesos que treballen la terra cada dia». Gràcies per il·luminar el català, explicant al món com de gran és el nostre petit país de cine.