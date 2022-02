Al’any 1812 a Berga fou impresa La Bula Apostólica con la cual, N. Smo. P. Pío VII, Fulmina excomunión Mayor al Gobierno Francès, d’això ara en fa més de dos-cents anys. A principis del segle XIX, la capital del Berguedà fou una ciutat molt cobejada per tots els bàndols en guerra, com per desgràcia va seguir-ho sent a totes les altres guerres del segle XIX. Qui controlava militarment Berga, controlava l’accés als Pirineus i això, llavors, era molt important.

Els borbons d’Espanya Carles IV i el seu fill Ferran VII van fer el paper de la trista figura, en abdicar entre ells i entregar els seus reialmes a Napoleó, qui va entronitzar com a rei el seu germà Josep Napoleó, conegut popularment, malgrat ser abstemi, com a Pepe Botella. Napoleó, l’emperador francès, volia dominar tot Europa. El 17 de maig de 1809, des de Viena, va firmar un decret pel qual els Estats Pontificis quedaven incorporats a l’Imperi francès, i el Papa conservava la facultat de residir a Roma i se li assignava una renda de dos milions de francs. Aquest text va ser promulgat a Roma el 10 de juny i l’endemà el Papa va dictar una butlla d’excomunió a Napoleó, a qui va qualificar d’usurpador. La tradició, segons l’Enciclopèdia Espasa, diu que Napoleó, en conèixer la seva excomunió, va afirmar: «Les excomunions del Papa no faran caure els fusells de les mans dels meus soldats!». Aleshores Napoleó va ordenar als seus exèrcits que ocupessin Roma, el Papa, que era al castell de Sant’Angelo, fou fet presoner, va ser conduït a Grenoble i més tard a la Savona, on el Papa i Napoleó es varen reunir en una violenta entrevista.

El 1812 és l’any de les Corts de Cadis. Per primera vegada a l’Estat espanyol, es van reunir uns «diputats sobirans» per fer una constitució mínimament democràtica. Durant aquesta guerra, Manresa va ser famosa per la Crema del Paper del Francès, Busa al Solsonès per la concentració de tropes antifranceses i la proclamació de la Constitució de Cadis. Mai no es pot oblidar que el general Manso, l’heroi militar de la resistència antifrancesa, que era de Borredà, o la participació de gent de tota la Catalunya Central a la batalla del Bruc. Però Berga no fou mai ocupada per l’invasor, resistia... i la Junta Superior del Principat de Catalunya s’hi va establir ocasionalment. També va viure a Berga en Rafael d’Amat i de Cortada, el baró de Maldà, en un pis del Palau dels Peguera de la plaça de Sant Joan. El baró de Maldà escrivia un dietari on explicava tot el que passava en aquells moments a Berga dia a dia; són tres volums de Calaix de Sastre, editats per Curial de Barcelona els que fan referència a Berga: el volum VIII (l’any1995), IX (l’any1999) i X (l’any 2003). Que sàpiga, Berga no ha fet mai – encara– cap acte de reconeixement a l’autor d’aquest dietari que explica nombroses coses de la comarca, com: Patum, Queralt, Pi de les Tres Branques... potser, algun dia se li retrà l’homenatge i reconeixement que es mereix, o no? La vinculació dels Maldà amb Berga es va mantenir moltes més dècades, la baronessa de Maldà va formar part de la comissió preparatòria de la festa de la Coronació Canònica de la Mare de Déu de Queralt de l’any 1916.

És en aquest marc que cal entendre la dimensió política i la rellevància històrica de la publicació a Berga de La Bula Apostólica con la cual, N. Smo. P. Pio Papa VII, Fulmina excomunión Mayor al Gobierno Francés, per a mi, és clar, probablement, el llibre més important editat mai a Berga fins ara.