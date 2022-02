Ha passat gairebé desapercebut el centenari de Josep Maria Ballarín, ocorregut en ple esclat de la pandèmia que ens ha desballestat l’agenda aquests darrers anys.

Ballarín va ser un personatge poc convencional. Un capellà crític amb l’Església i un escriptor de registres molt diferents, des de l’assaig fins a la novel·la popular. Intervingué també i destacadament en els mitjans de comunicació.

La seva obra té rellevància nacional, així ho avalen la Creu de Sant Jordi, els premis rebuts i els tiratges extraordinaris que aconseguiren els seus llibres. Els llocs berguedans de Queralt i Gósol són molt presents en els seus escrits. Va tenir la medalla d’Or de la Ciutat de Berga i el premi de Cultura de la mateixa ciutat. Era fill adoptiu i predilecte de la Vila de Gósol.

Josep Maria Ballarín, Barcelona, 1920 – Berga, 2016.

Passarem brevíssimament per la seva biografia. Format als Escolapis; participà a la Guerra Civil al bàndol republicà dins la “lleva del biberó”. A la postguerra va ser internat a diversos camps de concentració. Greument malalt, passà sis anys a Matadepera, que foren cabdals per a la seva formació personal. Decidit al sacerdoci, de Barcelona passà a Solsona (1952), on va ser professor i prefecte del Seminari. El 1958 el van nomenar capellà custodi del santuari de Queralt on restà trenta cinc anys. Acollí polítics i intel·lectuals de l’oposició al franquisme, de tendències ben diverses, personalitats que havien de tenir un paper molt important en la vida del país. Simultàniament endegà una intensa activitat: impartí cursos i donà conferències arreu de Catalunya i a l’estranger; dirigí la col·lecció «Blanquerna» d’Edicions 62. Va començar la publicació de llibres propis, col·laborant a més en periòdics com Avui, Serra d’Or, Qüestions de Vida Cristiana, L’Erol, Cadí-Pedraforca, Saó, etc. També participà sovint en espais de ràdio i televisió.

El 1993 va ser rellevat al santuari de Queralt i passà a Gósol, on va fer de vicari.

Els seus llibres, una quarantena, són poc convencionals i trencadors, reflecteixen un coneixement profund dels temes, aconseguint tanmateix una gran proximitat comunicativa. En destaquem Francesco (1966) (6 edicions traduït a l’italià i al castellà), La paràbola dels retorns (1980) (3 edicions), Mossèn Tronxo (1990), amb més de cent mil exemplars venuts, Homenatge a Queralt (1994), Santa Maria, pa de cada dia (1996), premi Ramon Llull 1996, i diversos llibres de contingut biogràfic, el darrer El sac dels records (2015).

Bon lector, va llegir molt i sempre. Llegia bé els llibres, la vida i les persones. Va rebre, escoltar i aconsellar molta gent. Explicar i escriure l’ajudaren a precisar el pensament. Va saber trobar el seu camí, un camí de saviesa, i el va fer fecund per a ell i per als altres. El seu llegat es pot gaudir llegint els seus escrits.

La documentació és conservada a l’Arxiu Comarcal del Berguedà i els llibres que aplegà a la biblioteca de Gironella.