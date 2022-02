El tracte dels bancs a la gent gran ha generat una revolta que està començant a donar els seus fruits. Finalment, sector bancari i administracions sembla que estan disposats a posar solucions a la creixent dificultat que tenen les persones més grans per accedir als serveis financers dels bancs on tenen dipositats els seus (els seus, eh?) diners.

Catalunya ha perdut més de la meitat de les oficines bancàries des del 2008 i més de 200.000 persones s’han de desplaçar almenys cinc quilòmetres per accedir a un caixer automàtic, segons les últimes dades del Banc d’Espanya. Tot això, sumat a la reducció de l’atenció presencial i la digitalització dels serveis ha exclòs moltes persones del sistema, sobretot les més grans, que es troben desemparades en un món tecnològic que no sempre és al seu abast.

La campanya «Soc gran, no idiota», promoguda per Carlos San Juan, un valencià de 78 anys que va portar 600.000 signatures al Ministeri d’Economia i al Banc d’Espanya per reclamar una atenció presencial i més personalitzada a les entitats bancàries, ha tingut un gran ressò i comença a tenir el seu efecte. Posar remei a aquesta discriminació ha entrat a l’agenda de les entitats financeres i les administracions que, fins ara, l’havien obviat. El clam és tan clar i sincer que gairebé era un delicte no donar-hi resposta.

L’Associació Espanyola de Banca ha reconegut que el tancament d’oficines i la digitalització dels serveis ha exclòs moltes persones del sistema i s’ha compromès a millorar l’atenció. Les administracions, per la seva banda, també han pres un paper més actiu en l’assumpte. En aquest sentit, el Senat va acordar la setmana passada un paquet de mesures perquè els bancs millorin l’atenció a la gent gran i el Govern català ha presentat un pla per revertir la problemàtica tenint en compte que l’accés als serveis financers és considerat un dret social reconegut per la Unió Europea. També s’ha pronunciat la Diputació de Barcelona que ha anunciat que instal·larà caixers automàtics en pobles de menys de 5.000 habitants per revertir la bretxa digital que pateix molta gent gran.

Ja comença a ser hora que els avis rebin un tracte més humà dels qui s’omplen les butxaques amb els diners de tots, ens cusen a comissions i ens refreguen pels nassos els seus guanys multimilionaris. La gent gran no fa bizums, ni compres online, però també té els seus diners a les entitats financeres i necessiten que algú els atengui com es mereixen. No és demanar massa, no? Potser haurem de recordar més sovint que som petits, joves o grans, però no rucs.