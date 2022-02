Estendre els límits d’Europa des de l’Atlàntic fins els Urals va ser una aportació del geògraf suec Philip Johan von Strahlenberg al segle divuitè, i el mapa va ser molt ben rebut per una monarquia russa occidentalitzant, però Vladímir Putin no és de la mateixa opinió. L’actual tsar considera que Rússia és una entitat suficient, un país-continent, una part del món en ella mateixa, i Europa és una altra cosa, veïna i potencialment enemiga, origen de successives invasions. Diuen que dos no es barallen si un no vol, però això només funciona quan pots fugir per evitar l’enfrontament, i els països no es poden moure de lloc del planeta on estan enclavats; llavors més aviat preval la idea que si un no vol, dos no s’entenen, i les opcions són la lluita o la rendició. Lluitar contra Putin és arriscat i molt costós, però rendir-se és convidar-lo a nous desafiaments que provoquin costos encara més grans. Només la certesa absoluta que ell també hi perdrà, i molt, pot aturar-lo.

Impostos. La patronal Foment del Treball creu que els empresaris paguen massa impostos, per això vol que s’elimini el del patrimoni, i el de successions entre parents directes. Aquestes reclamacions es poden defensar amb una argumentació raonable: que els patrimonis ja van pagar els corresponents impostos –de la renda, de societats...– a mesura que s’anaven formant. Però eliminar càrregues fiscals implica reduir els ingressos que financen la despesa pública: sanitat, ensenyament, seguretat, carreteres..., i això no agrada. L’organització empresarial proposa compensar la minva fent aflorar 33.000 milions de l’economia submergida. La primera part de l’equació, la desaparició de les taxes, es pot fer efectiva de forma ràpida, amb unes quantes lleis i decrets. La segona, en canvi, és un desig, un propòsit basat en una hipòtesi. En el pitjor dels casos, si eliminem impostos i tanmateix el diner negre no surt dels amagatalls, ens podem trobar amb la caixa de la comunitat plena de teranyines.