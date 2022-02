Aa que tothom està pendent de què passa amb Rússia i Ucraïna, i veure si ens emmerdem amb el que ningú no vol però que smebla que alguns desitgen, una guerra, la pregunta és: què fem amb Xina?. No és cap broma. perquè la Xina és qui acabarà guanyant. Tant si hi ha un conflicte dels grossos o si acaba en un no res perquè algú hi posa seny. De moment, però, sembla que va de veres.

Segons alguns analistes, Putin estava disposat a envair Ucraïna a l’engrós -no tan sols les províncies que en diuen prorusses- perquè tenia la benedicció dels xinesos, però sembla ser que se’n van desdir i que el dirigent rus va haver de fer marxa enrere i ajornar els seus plans. Mai no ho sabrem del cert. Serà feina dels historiadors del futur.

Per què la Xina hi sortirà guanyant?. Perquè ja ho fa ara. És a la primera posició de la sortida, tot i que Rússia tingui el gas i un munt de recursos naturals. Alemanya ho sap prou bé i possiblement nosaltres aviat també quan ens arribi la factura.

I si no, feu una ullada a alguna de les coses que teniu per casa. Qualsevol. Exemples simples però aclaridors o, si més no, paradigmàtics. No sé perquè tinc la mania de llegir els prospectes d’alguns dels productes que compro. El Made in China guanya per golejada. I això vol dir dependència, i no només de components electrònics o de les maleïdes mascaretes.

Al que anàvem, però. Aquest Nadal se’m va acudir comprar un instrument pel més petit de la casa. És maco. És una mena de xilòfon que després de picar-hi repetidament -el més petit- atabala tothom menys a ell. Què hi farem, no?. Em consolo pensant que val més això que una bateria. Com deia és maco i la decoració és com africana. Res més més lluny de la realitat. Resulta que és un producte francès, que pel que sembla té renom, però que està fabricat a la Xina.

Més. Per Reis li van regalar, també al més petit, un plat d’aquests per a menuts. Amb la seva respectiva cullera, forquilla i tassa mida mini. Al prospecte hi posava que era d’una coneguda firma danesa especialitzada en producte per infants. Dinamarca. La Catalunya del nord, penses. Però el plat en qüestió, coberts i tasses també són Made in China. Ses Majestats també van dur un tren en miniatura. De fusta. Maco, també. D’una coneguda casa de joguines de Suècia que, diu, fabrica i dissenya els seus productes respectant al màxim el medi ambient, segons predica. Endevineu, però, on l’han fet?. A la Xina, sí senyor. Res a dir, però qui guanya ?