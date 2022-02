El Consell Municipal de la Gent Gran de Navàs ha recollit fins ara 1.700 signatures (Navàs té sis mil habitants) contra el tancament de més oficines bancàries. És només un episodi més dels que se succeeixen des de fa mesos: entitats de persones grans, associacions de barri i alcaldes de pobles petits entonen de forma col·lectiva un clam contra la pèrdua de serveis. Les persones grans viuen com una gran pèrdua de dignitat el fet que no se les atengui personalment i que se les empenyi a fer gestions amb aparells que no dominen i que els fan sentir inútils; els pobles petits viuen amb amargor la pèrdua de la darrera sucursal i del darrer caixer automàtic, perquè encara que el diner de plàstic és cada cop més utilitzat i ha de constituir la major part del moviment econòmic, la disponibilitat d’efectiu és imprescindible per a determinats usos: ¿com es dona una propina, o com s’envia un menor d’edat a comprar alguna cosa al súper si no se li pot donar efectiu, per exemple? Els bancs comencen a mostrar en la seva publicitat que han pres consciència del problema i que n’estan pagant un gran preu reputacional. Convé que maniobrin, i que ho facin ràpid.