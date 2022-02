El primer cop que vaig disposar de bluetooth al cotxe i comandament de veu em va fer especial il·lusió, però el debut no va acabar de sortir rodó. Vocalitzant com si li parlés a un ximple vaig demanar que em posés amb un contacte de feina, la Laia, però va acabar trucant a la meva sogra, que es diu Maria Àngels. Té una explicació: a l’agenda del mòbil la tinc registrada com a «iaia». Va ser un debut frustrat i frustrant, perquè aquell dia ja vaig començar a percebre que, vocalitzacions a banda, la fonètica catalana es convertiria en interferència per a unes tecnologies pensades per ser el més rendibles possible, el que vol dir que els col·lectius minoritaris sempre queden a la cua.

He aconseguit que el navegador que fa possible que, quan condueixo, arribi al meu punt de destinació sense gaire pèrdua em parli en català, tot i que li caldrà una mica més d’immersió lingüística per afinar la pronúncia. La «ny» se li resisteix (diguem que, per exemple, em porta a «Balsareni») però com a mínim s’hi esforça i m’orienta amb una llengua propera a la normativitzada per Pompeu Fabra.

Dues de les assistents de veu més populars, l’Alexa i la Siri, van començar a socialitzar-se totalment alienes al català. Si els feies qualsevol petició en aquesta llengua et sortien per petaneres. Esforços esmerçats tant des del Govern com per part de col·lectius privats i particulars han fet que, a poc a poc, se les vagi aproximant també a la nostra llengua.

Ara, la Generalitat ha posat en marxa el projecte Aina, que busca fer possible que les màquines entenguin i parlin en català constituint un conjunt massiu de dades. Es vol crear un diccionari de veu del català i el Departament de Polítiques Digitals ha engegat una campanya per assolir que milions de veus parlants de la llengua s’hi sumin, buscant la diversitat de variants, edats, gèneres o orígens. Per això, convida la ciutadania a donar la seva veu. Es busca aconseguir una quantitat massiva de dades per tal de bastir la infraestructura que permetrà a empreses o administracions fer aplicacions pràctiques perquè ordinadors i altres sistemes informàtics parlin i entenguin català. De tot plegat, una conclusió que segurament de tan evident esdevé obvietat, però que cal subratllar per a qui no ho tingui clar. La relació oral (a través de la veu) amb les màquines ja és una realitat palpable que no farà altra cosa que créixer. Vaja, que acabarem parlant més (això sí, sempre amb to imperatiu) amb la torradora, la tele i l’aspiradora que amb la veïna del davant. I també en aquest camp hem de lluitar pel dret de relacionar-nos en català. Ara és l’Aina qui ens hi ha d’ajudar. I si és qüestió de màquines, caldrà posar-se les piles.