Lilinne i les bombolles de sabó és la segona novel·la després de Rius paral·lels (2010) del llicenciat en filologia catalana i italiana Jordi Estrada Carbonell, vocal de la junta d’Òmnium Bages Moianès. Activista cultural, cap de la secció de cultura de la revista El Pou de la gallina i col·laborador en les pàgines d’opinió del Regió7 dominical. El novel·lista va estar acompanyat en la presentació a l’Espai Òmnium de Manresa de dos escriptors Llorenç Capdevila i Joan Jordi Miralles, que van actuar com a padrins. Capdevila el va definir com un narrador versàtil i brillant i Miralles es va interessar per l’origen de l’obra. Estrada va recordar que per Gustave Flaubert «fer una criatura és obra de 20 segons, construir una novel·la és com fer una piràmide.» Consta de setze capítols breus i un epíleg, es desenvolupa l’estiu del 1872, quan l’escriptor Flaubert i la seva neboda Caroline, Lilinne per al seu oncle, passen unes vacances a Banyeres de Luixó, una petita ciutat balneària decadent, prop del Pirineu català, amb uns carrers d’estil neoclàssic i alguns palaus. Va coincidir que l’estiu del 2017, Estrada llegia la correspondència de Flaubert que considera apassionant i recomanable. Passejant per la ciutat, en una estada familiar, veu una placa que recorda la presència de l’escriptor en un hotel de la vila, on transcorre la novel·la. «Potser va ser l’atracció pel lloc i descobrir a través de la correspondència l’existència de la neboda, protagonista de la història, va fer que a partir d’uns fets reals, m’imaginés quines converses podien tenir oncle i neboda aquell estiu». Gustave era un escriptor de 51 anys, pessimista i frustrat perquè cap de les seves novel·les havia tingut èxit, llevat de Madame Bovary. Feia poc que s’havia mort la mare i alguns dels millors amics, patia crisis nervioses, de manera que per recomanació mèdica havia anat a Luixó a prendre les aigües termals. «Detestava els burgesos, però vivia com un burgès». Fa de tutor de la seva neboda de pare tarambana i degenerat que va desaparèixer. Li agradava la pintura i molt joveneta es va encaterinar del professor de dibuix, però la seva família va decidir casar-la contra la seva voluntat amb un industrial de Rouen a Normandia.

A partir d’aquests fets comença la recreació fictícia de les possibles converses mantingudes entre oncle i neboda. La desaparició de l’autor com a narrador s’acompanya d’uns personatges, carregats d’humanitat, amb tocs d’humor irònics i particulars d’Estrada, que es reflecteixen en les rèpliques i els diàlegs de Flaubert a Lilinne, que és la protagonista de l’obra. Un estil amb imatges potents, tot gaudint d’un llenguatge fluid i entenedor, «amb sexe explícit» com li agrada revelar amb punyeteria Estrada. Es tracta d’una novel·la de sentiments que són universals i intemporals, com la por a sortir de la bombolla, entesa com una zona de confort. Lilinne ha crescut en un ambient burgès i mai no li ha faltat res, però està insatisfeta. En pren consciència i intenta posar-hi remei en la recerca de la llibertat. Sense ser una novel·la històrica, l’autor ha tingut cura de fer una narració coherent amb l’època per fer-la creïble. Hi ha trames externes creades per desestabilitzar els personatges, per fer-los reaccionar i sortir de les bombolles, de manera que hagin de prendre partit en l’àmbit personal: Lilinne recupera el domini sobre el seu cos, té veu pròpia i decideix el seu futur.