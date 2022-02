El lleure és bo, molt bo, recomanable i saludable. Però la disbauxa sempre m’ha semblat calamitosa. I tots els Carnavals, en major o menor grau, degut a les borratxeres que s’han fet imprescindibles per desinhibir-se i transformar-se en molt més divertit i simpàtic del que un sol és capaç de mostrar, tendeixen a les calamitats. Les drogues també hi col·laboren molt. I quan un està alienat, sota els efectes de l’alcohol o la droga ―allunyant-se així i separant-se de la seva realitat, és capaç de fer, no sols allò que no faria sobri, sinó fins i tot, ja no calamitats, sinó delictes que poden atemptar contra altres persones.

I aquestes, moltes vegades són les dones. Les grans víctimes, sempre que siguin innocents, d’una societat masclista i patriarcal que no sap i no vol ajudar-les com es mereixen. Amb tot, estic molt contenta de ser solsonina i que, enguany, Solsona es plantegi un Carnaval feminista. Si tots els carnavals fessin igual, quin canvi més significatiu representaria quant a número de víctimes. I què vol dir Carnaval feminista? Doncs que vol prevenir les agressions sexistes i LGTBIfòbiques. Per aquest motiu, ha preparat una campanya amb el lema «Treu la màscara a les violències». I es faran diferents accions d’atenció, sensibilització, formació i assessorament. Entre d’altres, s’obrirà un Punt Lila fix durant el Carnaval. Aquest s’ubicarà al carrer del Castell i serà un espai d’informació i assessorament en l’àmbit de la prevenció de les agressions masclistes en entorns d’oci. A més, actuarà com a punt d’atenció per a les persones que hagin patit una agressió. Des d’aquest espai es donarà orientació i acompanyament a possibles víctimes i s’activaran altres serveis, en cas que siguin necessaris. El Punt Lila funcionarà del 24 al 26 de febrer, de dotze de la nit a quatre de la matinada. Però el dijous ampliarà el seu horari i s’obrirà d’onze a tres. Per què necessitem punts liles si tots sabem que les conseqüències de l’alcohol i la droga són funestes en general? I tot seria estalviar perquè no gastaríem en un excés de substàncies tòxiques ni amb punts liles. I quants diners més podríem dedicar a la cultura, al lleure bo, recomanable i saludable? A més, a Solsona, amb l’objectiu de teixir una xarxa de persones sensibilitzades i formades en agressions masclistes en espais d’oci, s’han programat dues sessions de formació: una d’específica per a la Junta de Carnaval i una altra adreçada a les comparses i població en general. Quina bona pensada! I quina bona feina! Cal agrair-ho a la iniciativa coordinada des de la regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Solsona, al Servei d’Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal, a la Junta del Carnaval i a l’entitat de coeducació rural El Rebombori. També hi donen suport Creu Roja, i la Diputació de Lleida, entre d’altres. I és que cal passar-ho bé, molt bé, sense fer mal a ningú. Sense víctimes de cap mena. Perquè per Carnaval no tot s’hi val.