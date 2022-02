El premi Joaquim Amat-Piniella, que dimecres lliurava el guardó al periodista i escriptor Vicenç Villatoro, ha arribat a la seva vint-i-dosena edició amb una salut immillorable. La decisió, en el seu moment incerta de deixar de premiat originals inèdits i distingir obres publicades -novel·la o llibre de memòries- s’ha anat revelant, amb el pòsit dels anys, com la decisió més encertada per salvar el premi que porta el nom de l’insigne escriptor manresà. Primer, perquè atorga una nova vida a un llibre publicat la temporada anterior i segon, perquè ho fa a obres que reflecteixen una preocupació social envers el món contemporani, una temàtica cada vegada més present i conreada pels escriptors i escriptores de casa nostra. La mostra és el palmarès que, des del 2007, inclou noms com Jordi Coca, Sílvia Alcántara, Jordi Puntí, Rafel Nadal, Monika Zgustova, Pep Coll, Ramon Solsona o Joan-Lluís Lluís. El 2019, el guardó, promogut per Òmnium Bages-Moianès i l’Ajuntament de Manresa, va reincorporar la dotació econòmica, de 2000 euros. Un al·licient més per a un premi que, sense fer soroll, va guanyant el prestigi que li correspon com a distinció literària. Pel nom i per la matèria.