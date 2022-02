S embla molt probable que l’exèrcit rus pugui desmantellar les defenses ucraïneses en pocs dies i que tot acabi amb el govern ucrainès deposat i substituït per un règim titella nomenat per Vladimir Putin d’acord amb seva idea d’Ucraïna: una regió de Rússia malcriada per Lenin que mai no hauria hagut d’abandonar la falda de la gran mare russa. Sí, sembla probable. Però no es pot descartar que una defensa enèrgica allargui indefinidament la guerra generant una versió eslava de l’Afganistan. I tampoc no és impossible que la guerra es compliqui i generi un conflicte multinacional a gran escala. Al capdavall, els historiadors encara se sorprenen que una declaració de guerra d’Àustria a la insignificant Sèrbia pogués iniciar una guerra mundial el 1914.

Passi el que passi, la culpa és de l’autòcrata fanàtic que ha ordenat l’atac. Putin és culpable d’un dany incalculable que abastarà des de vides humanes caigudes en combat fins a l’encariment del nostre rebut del gas. Però no és l’únic. Putin no ha estat sempre el que és ara. El 1999 era el president novell d’un país arruïnat que vagava com un indigent nuclear buscant un lloc al mon. En aquell moment, els Estats Units i els seus aliats, vencedors absoluts de la guerra freda, podien haver promogut una aproximació de Rússia a Europa i a les seves institucions, però van triar rematar el vell enemic. Van portar l’OTAN fins a les seves portes menyspreant que els russos tenen la fortíssima experiència històrica d’haver estat salvats tres vegades en l’edat moderna (de Napoleó, del Kaiser Gullem i de Hitler) per la distància de seguretat que separa Moscou de l’Europa central; per a ells, tenir l’OTAN a cinc-cents quilòmetres de Moscou genera una amenaça existencial. És així per a Putin com ho hauria estat per a Catalina la Gran. Occident va decidir ignorar-ho. Estats Units i els seus aliats van pretendre finlanditzar el país més gran del mon com si fos Xipre. Naturalment, era impossible. I ara, els mateixos que van atacar Granada (!!) o Panamà quan hi van detectar indicis hostils, s’agarrifen perquè Rússia pretenia finlanditzar Ucraïna. Fins i tot George Kennan, el creador de la doctrina de contenció de la Unió Soviètica va advertir-ho: «El nostre enemic era el règim soviètic. L’expansió de l’OTAN és innecessària i inicia una nova guerra freda». Occident va donar peu a que Putin i la seva camarilla de sàtrapes construïssin una autocràcia basada en la demagògia i l’aversió a Europa i els Estats Units. No era inevitable. Hi ha hagut molt temps per fer-ho bé.