Quins límits ha de tenir la llibertat d’expressió, si és que n’ha de tenir? És una pregunta que sovint salta a la palestra i que, en conseqüència, se n’ha parlat molt, i no hi ha un acord entre les esquerres. La dreta ho té més clar: no es pot dir el que a ella no l’interessa.

Hi ha molts temes que poden ser susceptibles d’excedir la suposada llibertat d’expressió i que, per tant, poden ser censurats o prohibits. Per aclarir-ho, el debat és si es pot parlar de tot en públic o bé de si hi ha temes que s’han de prohibir. Penso que el debat s’ha de contextualitzar, i, en aquest cas, el debat el té una suposada societat democràtica. Si això és així, no semblaria molt forassenyat afirmar que tot el que no sigui democràtic hauria d’estar prohibit. Per tant, la divulgació d’idees no democràtiques haurien d’estar prohibides, no?

Per a mi, si «la llibertat d’un acaba on comença la llibertat de l’altra», no es pot permetre que algú tingui la llibertat de dir que les altres no han de tenir llibertat, per exemple. I el feixisme és això, una ideologia que es basa en la desigualtat i en l’opressió. Es basa en els privilegis d’unes poques i en la discriminació. Es basa en la manca de llibertat de la majoria. Per tant, la cosa està clara en la meva opinió, res de feixisme a l’espai públic. I per a aconseguir-ho caldria:

1. Un cordó sanitari polític amb polítiques que garanteixin una vida digna a tota la ciutadania, és a dir, destruir el seu ideari actuant políticament. Això és especialment important sobretot per part de les esquerres. Cal revertir les situacions que faciliten l’augment del feixisme apostant per mesures radicals en temes com l’habitatge, la migració, l’atur, les pensions o els drets laborals, i evitar les desil·lusions que només fan que aportar més combustible a l’auge de les idees totalitàries.

2. Ignorar-lo des dels mitjans públics, que no tingui veu. Fer més estreta la «finestra d’Overton», que marca el rang d’idees que són acceptables o no, i que no s’incloguin missatges homòfobs, masclistes, xenòfobs i, en general, tot el que faci olor de feixisme, en el debat públic.

3. I, sobretot, combatre’l al carrer. Igual que a Pego, la resposta al feixisme ha de ser col·lectiva i solidària. Teixint des de les comunitats i els barris les alternatives a l’odi que promou el feixisme.

Si hi hagués una bona educació en els valors democràtics, en antifeixisme i antiracisme, i es donessin unes bones condicions materials per a tota la ciutadania, el feixisme quedaria desarmat. Això implica que la societat, si es considera democràtica, ha d’actuar, no pot quedar-se a l’espera, dissimulant com si no passés res, com si tot anés correctament.

Com deien els Habeas Corpus, s’ha de dir «a les coses pel seu nom», i el que és feixisme s’ha d’assenyalar com a feixisme, no endolcir-ho, i actuar amb conseqüència.