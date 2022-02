Amb l’arribada del nou any van entrar en vigor els nous pressupostos de la Generalitat de Catalunya i amb els nous pressupostos la llei d’acompanyament que modifica de manera important determinats aspectes de la llei d’urbanisme per donar resposta a diferents inquietuds que havien mostrat, de fa temps, alcaldes i alcaldesses, col·legis professionals, associacions de municipis i sectors econòmics.

Aquestes modificacions prenen una importància gran, sobretot, en els municipis amb molt de sòl no urbanitzable i de poca població per tal d’afavorir-ne l’activitat econòmica, simplificar tràmits urbanístics i lluitar contra el despoblament. Per fer-nos-en una idea aquests municipis tenen, aproximadament, el 20% de la població però el 80% de l’extensió del país.

Així, per afavorir l’activitat econòmica en els municipis rurals, s’amplien els usos admesos en les construccions existents en sòl no urbanitzable incloses en el catàleg per destinar-les a habitatge, a l’ hoteler, amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament, a turisme rural, a l’educació en el lleure, a la creació, a l’exercici de professions liberals, a la restauració i a qualsevol activitat compatible amb les activitats agràries implantades en l’entorn més immediat.

Per evitar la degradació d’aquelles construccions legalitzades però actualment fora de planejament s’admet la divisió horitzontal i la rehabilitació de determinades construccions en sòl no urbanitzable sempre que aquestes intervencions siguin necessàries per un ús admès, contribueixin a millorar significativament les condicions de preservació i conservació de l’edificació i guardin les degudes proporcions amb el volum original.

Per lluitar contra el despoblament i donar resposta a la necessitat d’habitatge en municipis de poca població i sense sòl urbanitzable aquesta modificació permet l’admissió de nous habitatges en municipis rurals amb una població inferior a 2.000 habitants, per destinar-les a l’ús d’habitatge familiar.

Se simplifica el procediment d’atorgament de llicències urbanístiques per a la implantació de noves construccions pròpies d’una activitat agrícola, ramadera, o en general rústica, si no superen els 5.000 m2 o els 10 m d’altura. En aquest sentit, s’elimina l’obligació de l’informe de la comissió territorial d’urbanisme competent.

Per poder desenvolupar sectors actualment sense possibilitats de desenvolupar-se i atreure-hi noves empreses es regula l’execució de les obres d’urbanització per fases, com a mecanisme per desencallar actuacions urbanístiques paralitzades per manca de recursos suficients per emprendre el global de l’actuació.

He citat 5 mesures urbanístiques concretes, n’hi ha més, que modifiquen l’actual llei d’urbanisme i que han de contribuir tenir un país cada vegada més equilibrat territorialment, sostenible mediambientalment, on tothom pugui desenvolupar el seu projecte de vida on vulgui i, sobretot es pugui generar activitat econòmica perquè al final la millor política social que podem fer és aquella que permet donar feina als nostres ciutadans i ciutadanes.