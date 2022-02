Fa més de mig any vaig iniciar una consulta a la meva doctora del CAP per realitzar una interconsulta a Pneumologia. Després d’esperar un mes em van donar hora pel 9 de desembre a les 20 h a l’Hospital Sagrat Cor. En arribar, el mateix dia 9 al matí, em truquen dient que no tenen llits disponibles?!

Em reprogramen fins al 3 de febrer. I, oh sorpresa?! Em truquen el dia 1 de febrer repetint que per culpa de la incidència de la covid no hi ha llits i que m’han de tornar a reprogramar pel 31 de març!

Ja n’hi ha prou d’excuses. Jo soc un «soldat sanitari» dels de les trinxeres. Treballo en un centre geriàtric. Nosaltres també les hem passat de tots colors, molt. I amb molts menys recursos que el sistema públic. Ens hem arremangat per tirar endavant pel bé dels nostres avis, donant el 200%. I en aquest temps, només s’han sentit notícies dolentes del sector de la gent gran, cap de bona ni de l’esforç de totes i tots els treballadors deixant la família de banda i alguns la salut.

Puc entendre situacions, moments, temps difícils... però el que no entenc que amb la covid de fons se’ns tracti sense humanitat i per tot, des de fa dos anys estigui aturat pel virus. Això s’ha enquistat i sota el paraigua de la covid el sistema s’ha paralitzat... Hi ha casos que no es poden esperar, la mort no espera.

Poseu-vos/nos les piles la vida continua i ha de continuar. Així i tot us/em continuaré aplaudint.