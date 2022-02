En referència als dos radars imposats en la carretera C-244 enfront del Mercadona i al CAP de Vilanova del camí, crec que pel tipus de via, i per la poca afluència de persones per aquesta carretera, senyalitzada amb senyals verticals, passos de vianants, semàfors, rotondes, etc.. aquesta velocitat restringida de 30 km/h és més un concepte recaptatori que de seguretat ciutadana.

Si que és veritat que a vegades hi ha conductors que no respecten la velocitat adequada a la via, caracteríaticas i pas de vianants. Amb tot això vull dir que al meu judici, per les característiques de la pròpia via, la velocitat adequada seria a 50 km/h, ja que a menys velocitat, se circula en segona marxa, molt lent, i practicamente amb pocs ciutadans circulant per la zona. No hi ha col·legis pròxims ni molta afluència de ciutadans travessant per aquesta carretera.

La meva petició és de canviar els senyals a 50 km/h., pel tipus de via, i sancionar a tot aquell ciutadà que circuli per la zona a més de 60 km/h.