Europa viu els seus moments més foscos, com a mínim, des de la guerra dels Balcans. Potser, des de la Segona Guerra Mundial. El conflicte de l’exIugoslàvia va ser sagnant, però la invasió russa d’Ucraïna és l’agressió del país amb el segon arsenal nuclear del món a un veí gairebé indefens amb el qual afirma cínicament mantenir estretíssims llaços fraternals. L’impacte emocional i econòmic en el mon és incalculable, i també ho és el seu potencial destructor. Tot i que la invasió pugui acabar en pocs dies, això no significa que s’acabi la guerra, ni tampoc que el tauler actual no es pugui complicar. Mentre el mon contempla esgarrifat l’espectacle dantesc d’una nova guerra a Europa, cal que s’obri pas, com a mínim, una reflexió doble. D’una banda, cal una reflexió sobre si Europa i Estats Units han gestionat correctament la postguerra freda; i una altra sobre com ha de respondre el món democràtic als desafiaments de dictadors egòlatres com Vladímir Putin. La resposta que estem veient és clarament insuficient, però una resposta militar seria extremadament perillosa. És el dilema de sempre, i començaria a ser hora de tenir una solució.