És com si anéssim en un autobús i el conductor s’hagués tornat boig. Això no és el que volem». Les xarxes socials s’han omplert les últimes hores de missatges com aquest, de ciutadans russos que reneguen de l’atac contra Ucraïna ordenat per Vladímir Putin. En un país on alçar la veu contra el poder o tan sols informar pot comportar represàlies, enverinaments, censura i presó, són molts els que consideren que el seu president ha tirat pel dret ell tot sol i ha creuat una línia vermella contra una societat ucraïnesa que consideren germana. Els uneix la història, però sobretot els vincles creats dia a dia per les persones.

Dos dies de guerra han servit per deixar en evidència algunes lliçons preocupants. La primera és la constatació que el planeta està regit per unes fronteres artificials i uns estats heretats que en molts punts no responen a les voluntats de la gent. Passa allà i passa aquí. Qualsevol excusa és vàlida per evitar que sigui la població d’un lloc qui decideixi què vol ser i qualsevol excusa és vàlida, també, perquè un líder autoritari imposi ell tot sol els seus desitjos a una nació sencera no consultada. La segona premissa és que, per la democràcia, cal lluitar sempre, mai està garantida. Dins seu apareixen discursos que vestits de demòcrates, la volen corrompre, torçar-la al seu favor i avançar cap a l’autoritarisme. Escoltar Vladímir Putin en el seu discurs per justificar la invasió d’Ucraïna és escoltar Vox o Marine Le Pen. La mare pàtria ha de recuperar un territori que era seu i on la comunitat russa ha estat marginada. Vol «desnazificar» Ucraïna considerant nazis els qui miren cap a Europa. Paradoxalment, l’última gran invasió que van patir els ucraïnesos va ser precisament la dels alemanys. S’empara amb una legalitat vigent que ell mateix ha fet canviar. Tot és legal. La tercera: Rússia fa por. Se l’ha volgut humiliar en reiterades ocasions, però continua essent un rival massa poderós i, ara, a més, la condueix un líder imprevisible. Biden ho sap, no s’atreveix a posar els peus a Ucraïna. Europa, tampoc. I aquí és on arribem a la quarta lliçó i darrera. La comunitat internacional és una farsa. Tu i jo de Carnaval i l’OTAN, també, incapaç d’aprovar accions contra Rússia perquè ella mateixa hi té dret a veto. Cada Estat té els seus propis interessos; és el fascinant món de la Geopolítica: ves fent, fins que la meva economia perilli. Recordes quan la covid-19 era un problema de Xina i prou? Putin està executant el seu pla, ha creuat una frontera, però s’aturarà aquí?