En algun moment o altre, en circumstàncies més o menys greus, tots acabem o hem acabat passant per l’Hospital Comarcal Sant Bernabé. I tots hem agraït, en algun moment o altre, tenir un centre hospitalari a prop i proper. A prop, geogràficament. Proper, en el tracte entre professionals i pacients.

I és que Sant Bernabé sempre és allà. Són unes instal·lacions, uns serveis, que crec que tots donem per suposats perquè sempre hi han estat i creiem que sempre hi seran. Personalment, tinc la sensació que a Sant Bernabé exigim més del que fem quan , per temes mèdics, hem de recórrer a altres centres. El nostre llindar de paciència és més baix, el nivell d’exigència més alt i no tolerem certes esperes que, en altres hospitals, considerem més que correctes. Això no vol dir que no hi hagi situacions i circumstàncies millorables, ni de bon tros, ni que no hi hagi hagut males experiències. Però donar Sant Bernabé per suposat és fer-nos trampes al solitari.

L’hospital comarcal ha estat sempre font de notícies, de rumors i de tambors de guerra. Potser per la importància que té, per una comarca com el Berguedà, disposar d’un centre hospitalari propi.

Des de la capital berguedana es remarca sempre que és un hospital comarcal i, com a tal, necessita de la implicació de tots els municipis per sustentar-lo, no únicament econòmicament. Es necessita una unitat d’acció forta a l’hora de defensar-lo i vetllar-lo i, si tant es reclama, deu ser que no hi és.

Hi ha un altre rumor que encara és més preocupant. Males llengües diuen que el model que es vol per Sant Bernabé és el d’un hospital amb uns serveis bàsics d’atenció al pacient, però que requerirà de desplaçaments i derivacions a altres centres més grans, siguin al nord o al sud, quan hi hagi necessitat de serveis especialitzats o proves diagnòstiques. Evidentment, tenir cada vegada menys professionals especialitzats, menys possibilitat de proves i més necessitat de moure’s no és una bona notícia.

Fa uns quants dies, l’actual ens responsable del centre va fer una piulada on deia que s’estava en ple procés de transformació per convertir Sant Bernabé en un hospital de referència. I me’n vaig alegrar, però fent d’advocat del diable, acte seguit em van sorgir molts dubtes sobre en quin tipus de referència el convertirem. Quin és realment el model d’hospital en el qual s’està treballant?

Els que l’hem necessitat en moments durs, desagradables i molt cruels, sabem de la importància de tenir un equip que, més enllà de professionals, siguin persones. No tots els hospitals ho tenen, us ho asseguro. Nosaltres sí. Un equip mèdic i d’infermeria, amb molts anys de valuosa experiència a l’esquena, que caldria posar en valor i no apartar i deixar escapar. Al final, els centres de referència, els centres d’excel·lència, els fan les persones.

No donem Sant Bernabé per suposat perquè, si ho fem, quan ens n’adonem, potser serà massa tard.