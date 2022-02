És més fàcil estimar-se a la primavera, quan l’aire es torna càlid i camines amb la jaqueta descordada i el cos relaxat, cames i braços alliberats de jerseis gruixuts que t’empresonen. És més fàcil fer promeses en veu alta quan no notes diferència de temperatura entre l’interior i l’exterior. Quan tot és un paisatge integrat, una escena perfecta en què no sobra res, ni tu, ni les veus estridents dels altres, ni la pilota que roda per terra, ni el núvol blanc, ni el somriure que desperta la xerrameca, paraules espontànies que t’ha fet dir el vent quan has aixecat la copa i has proposat un brindis entre estovalles de paper, herbes sota els peus i brogit d’insectes. És fàcil estimar-se quan hi ha bonança i la bellesa s’estén, creix i t’atrapa. I quan hi confies. Confies en els altres, en el futur, en la bondat.

És tan fàcil deixar de creure-hi, que la decepció et venci per una guerra incomprensible, que et costi pronunciar la paraula, que et costi escriure-la. Guerra, postguerra, avis, fam, olor, sensació de pèrdua. Encara em ressonen les converses de sobretaula, jo menuda envoltada de grans, «que no torni a venir mai una guerra». Un desig. I cap més explicació. Hi havia prou de dir-ne el desig en veu alta. La resta ja se sobreentenia. Ho vaig haver de sobreentendre tot. La ràdio sonava de fons. Sempre hi havia la ràdio. Les històries grans arribaven per allà. Les històries petites eren igual d’immenses, però no sortien del menjador de casa i, de vegades, ni les parets les havien escoltades mai. Unes hores abans que Rússia ataqués Ucraïna, el periodista i escriptor Vicenç Villatoro era a l’auditori de la Plana de l’Om per rebre el 22è premi Amat-Piniella pel seu últim llibre, La casa dels avis, convocat per l’Ajuntament de Manresa i Òmnium Bages-Moianès. El llibre explica el segle XX a través de les vivències dels seus avis materns, la Llúcia i l’Artur. Villatoro va parlar de les preguntes que el van motivar a endegar en el passat familiar, del fil invisible que uneix les generacions, de com tots acabem sent com som, en part, per les circumstàncies viscudes pels que ens han precedit. No és la primera vegada que l’he sentit dir que de la tria vital és anar-nos d’un lloc o quedar-nos-hi i que les dues són igual de valentes. I mentre ens debatem entre opcions possibles, parem taula per sopar i el petit demana si sabem que Rússia ha atacat Ucraïna. I noto com m’escanya el fil de la història, com es passegen lliures per casa els errors i horrors de la humanitat davant d’un plat d’amanida que la llum del sostre il·lumina com si fos avui el centre d’un món més trist.