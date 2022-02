La comparació entre la rellevància mediàtica de la compra de la casa de Rosalia als afores de Manresa (mas Morera) i el del programa del cinquè centenari de l’estada de sant Ignasi a la Cova em porta a una curiosa conclusió. La nova veïna haurà aconseguit posar en el mapa la capital del Bages de manera massiva i a una audiència transversal, sobretot jove, comptable en milions. Celebrar els cinc-cents anys d’un dels sants més importants de la cristiandat temo que passarà amb força pena i poca glòria. Llevat que vingués el papa Francesc per reconfirmar la teoria de notorietat que pretenc explicar.

Llevat de les guerres com la que ha començat aquesta setmana, els focus del XXI apunten en massa persones i fets vinculats a la futilitat, l’espectacle vacu i tot allò més superficial. Jordi Évole ens va descobrir diumenge Morad, un raper magrebí de l’Hospitalet. Té més seguidors que Puigdemont –per citar el polític català més conegut mundialment– i més de cent vegades que els Manel. No van assolir una certa fama fins que Guardiola –en l’època de major glòria del Barça– es va declarar fan seu. Era quan sovintejaven les furgonetes carregades de turistes asiàtics cap a la seva casa natal a Santpedor.

No hi ha color. La cantant de Sant Esteve Sesrovires és ara la dona més famosa d’Espanya a tot el món. Potser a desgrat seu, l’entrenador del Manchester City també és l’espanyol més conegut arreu. Davant de Rafa Nadal o el rei Felip. Ells i el pontífex són reclams de gran abast.

Aquests nous factors vinculats a celebritats els haurien de tenir en compte els de «Bages Tursime», els encarregats de promoure el que el seu nom indica. La plana bagenca intenta des de fa temps atreure turistes amb vinyes, el camí ignasià i poc més. Totes les estadístiques confirmen la pobresa dels resultats. El Baxi Manresa atreu més forasters els dies de partit que qualsevol altra proposta.

Famosos i relat. Aquest és el binomi guanyador per aconseguir promocionar un producte o un indret. Els primers s’han de tenir o s’han de pagar. El segon, per tal que el comprador o el turista se l’empassi, ha de ser creïble. Ben construït, correctament explicat i si pot ser amb unes bases certes, tot i que per desgràcia, això últim ja no és imprescindible. Manresa s’hauria de preguntar si el té abans d’esmerçar-hi esforços, que traduït al català pur, vol dir recursos econòmics (majorment públics) en campanyes i altres. Per exemple, l’agenda jesuïta ens costarà 1.200.000 euro. Hi posarà calers tothom llevat dels deixebles vius del sant navarrès.

Al Berguedà, famosos universals no n’hi ha, però tenen algun relat interessant per captar turisme. Una carpeta destacada és la xarxa de cases rurals de qualitat. Combinades amb els bons restaurants, alguns estrellats, atreien un públic estranger, gastador i normalment respectuós. Fins que el coronavirus va fer que alguns gamberros canviessin les festes raves per una casa d’aquestes i passar-ho bé trinxant-la en un cap de setmana. Els relats també s’escriuen amb ratlles torçades.