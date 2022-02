Per si el món no estava encara prou complicat només faltava ara una guerra a Europa. Des de l’altre extrem de la Mediterrània desconeixíem gairebé del tot les tibantors entre Rússia i Ucraïna. Evidentment, la visió general de Rússia és la d’un país immens i amb molts recursos, però històricament amb una estructura política gens democràtica, tant durant de l’època dels tsars com en l’actual era postsoviètica. D’Ucraïna encara en sabíem menys, justament perquè el seu nom apareixia sempre al costat o sota l’ombra de la gran Rússia. Per això era del tot inesperat un conflicte bèl·lic entre aquests dos estats, tal com finalment ha esclatat aquesta setmana. En aquests moments tot fa pensar que ningú no és capaç de predir el futur immediat de la conflagració. Només hi ha una certesa: que molta gent innocent s’hi pot veure involucrada i que molta també en sortirà greument perjudicada. I, per descomptat, que ningú no hi guanyarà. La guerra, la imposició per mitjà de la força de les armes, no és mai la solució de res. I els seus impulsors –els que esperen que en trauran profit– haurien de ser jutjats pels tribunals internacionals per crims molt greus contra la humanitat. Desgraciadament, de guerres sempre n’hi ha hagut. Però això no vol pas dir que sempre n’hi hagi d’haver sempre, ni s’hagin de tolerar.

Davant de tot plegat algú pot pensar que Ucraïna queda molt lluny de casa nostra i que no cal que ens hi amoïnem gaire. Però no és així. En un món cada vegada més interconnectat, allò que passa, sigui on sigui, aviat repercuteix arreu. De Catalunya a Kíev hi ha més de 3.000 quilòmetres però els efectes del conflicte començaran de seguida a ser visibles. De moment, les borses de tot el món han baixat sobtadament, i el preu del gas natural i del barril de petroli ja s’han encarit d’immediat, cosa que vol dir que els combustibles i el gas també seran més cars des d’avui mateix. I ja se sap que això és sempre el preludi d’una puja general de preus. És una mica allò que es denomina habitualment «l’efecte papallona», però a l’engròs. Fins i tot s’ha posat en relleu que també pot quedar afectada la compra de cereals que Espanya importa habitualment d’Ucraïna. Per tant, encara que teòricament l’indret on hi ha la invasió russa sigui llunyà, segurament en viurem les conseqüències com si fóssim a prop. I no només pels seus efectes econòmics, sinó també per les seves repercussions socials i humanitàries. En un món que ja és ple de dèficits en aquests àmbits s’hi pot afegir ara –si el conflicte entre Rússia i Ucraïna persisteix– un cúmul de necessitats i mancances al cor mateix d’Europa que requerirà ajuts de tot tipus que no es podran ajornar.

Hi ha molts més esdeveniments al món i al nostre entorn mateix, però tot es torna petit davant dels estralls que pot provocar una guerra. En el moment que sembla que el nostre país comença a deixar enrere lentament el coronavirus, la situació a Ucraïna ha concentrat la informació en un estat de l’Europa oriental, amb 44 milions d’habitants que ha tingut més de 100.000 morts per la pandèmia i prop de 5 milions d’infectats. Es pot combatre simultàniament en una guerra i alhora contra el virus? Aquesta és la insòlita circumstància amb què els ucraïnesos s’han d’enfrontar. Podrà aturar Ucraïna l’ofensiva russa, a la qual molts russos tampoc no donen suport? Cal esperar que el final de l’agressió no trigui gaire a arribar.