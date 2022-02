El teatre Kursaal ha celebrat el 15è aniversari de la seva reinauguració. Un equipament enfortit des del seu renaixement per la decisió ciutadana empesa per la voluntat política i convertit en una dècada i mitja en el teatre de la Catalunya Central, però, també, amb un model de gestió propi, en un teatre de referència al país quant a exhibició i públic. La fidelització dels espectadors, que ja van apuntalar la possible remodelació omplint i deixant petit el teatre Conservatori, és el pal de paller amb què El Galliner, l’entitat encarregada de la programació, ha sostingut l’èxit de l’equipament gestionat per l’empresa municipal Manresana d’Equipaments Escènics (MEES). La possibilitat de veure, a la ciutat, espectacles fins llavors vetats, com òperes o musicals, va permetre captar en els primers anys un públic que valora, especialment, la diversitat de l’oferta i no haver-se de desplaçar per veure els mateixos espectacles de la cartellera barcelonina. És la línia argumental d’èxit d’un teatre concebut pels seus responsables per programar –produir no ha estat una prioritat– per a tots els públics. Una aposta, si es vol, limitada però perfectament executada.