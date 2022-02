La realitat que ens estan projectant des de Madrid aquests dies supera qualsevol ficció, els assassinats pel poder ja no tenen res a veure amb el relat que Shakespeare feia de la mort d’en Juli Cèsar; ara la política utilitza els punyals a l’estil Borgen; la sèrie danesa de la qual en soc fan incondicional ja ens explicava de què va tot plegat: L’èpica de la traïdoria, la normalització de la corrupció, les clavegueres dels mitjans de comunicació com a eina d’atac massiu, la supressió de la paraula lleialtat en el diccionari polític o el ressorgiment dels oportunistes, que augmenten els seus beneficis en relació directa a la importància de la crisi, són situacions que també marquen el guió d’aquesta versió rústica marca Espanya, que no ens ha descobert la sopa d’all però sí que haurà fet destapar el «vino espumoso» als despatxos de la ultradreta.

Sense entrar en consideracions vers el cadàver de l’encara president del PP espanyol, personatge del qual em sento a anys llum tant de la seva ideologia com dels seus comportaments, hem d’admetre que costa recordar una mort política tan acarnissada en la història més recent. Els punyals, ara amb fulla mediàtica i tecnològica, són més afilats que els d’acer de les tragèdies clàssiques, però tenen en comú que també fan vessar sang, i la sang esquitxa; tinguem-ho en compte mentre mirem el culebrot del carrer Gènova com si això no anés amb nosaltres, perquè les crispetes se’ns podrien entravessar si, per quota de pantalla, tenim la mala sort de ser espectadors de la VOSC, versió original subtitulada al català.

La nostra pel·lícula política no és tan diferent, ni som massa lluny d’assimilar-nos als protagonistes d’una trama que Kenneth Branagh podria dur al cinema amb un final difícil de superar, després del dels botxins amagant els punyals per aplaudir el cadàver. No vulguem fer crítiques deshonestes esgarrifant-nos de jocs bruts i deslleialtats mentre donem suport a un partit que governa gràcies a unes promeses a l’independentisme que mai ha complert, quan s’ha intentat crucificar un president a l’exili que planta cara a l’unionisme espanyol, i sobretot quan a les nostres institucions, tant de caire nacional com en l’àmbit provincial o local, els punyals de la nova política volen que dona gust entre els caps de socis de coalició, fins al dia que algú els deixi caure perquè prenguem mal de debò. De la patètica lliçó que ens arriba de la capital del regne n’hauríem d’aprendre alguna cosa, si més no que després del trist espectacle d’escarni i humiliació arriba la desunió. Ara que hi penso, entremig de tanta plataforma digital i drama real estic confós, aquest episodi de les punyalades a l’esquena en família diria que l’he vist en un entorn proper, no us passa el mateix?