Com si aquí fóssim un model d’estabilitat i poguéssim fardar d’entesa, de fortalesa, de clarividència a l’hora d’afrontar conflictes interns, hem estat dies i dies embadalits amb el sainet madrileny del PP mentre es covava una guerra de dimensió mundial, amb amenaça nuclear inclosa, en escenari europeu, a tocar de casa com qui diu. Una guerra anunciada que, a més a més del desastre humanitari, tindrà conseqüències gravíssimes en la malmesa economia postpandèmica, i que destaparà les essències del nacionalisme agressiu. Ja podem preparar-nos per la utilització que farà l’espanyolisme estatal del conflicte entre Ucraïna i Rússia per advertir «els mals que causen els processos d’autodeterminació, les ànsies independentistes i el reconeixement de repúbliques condemnades a pul·lular per l’espai sideral». No hi serem a temps.

Ens la colaran, com ens han estat colant aquests dies l’interès mediàtic per una batussa a ganivetades entre chulapos i chulapas madrilenys amb afany de poder. Increïble sobredimensionament informatiu de l’afer intern d’un partit polític que vol ser pal de paller dels espanyols disposats a sortir al carrer per acabar amb tanta història d’estat plurinacional, autonomisme, igualtats de gènere i llengües vehiculars diferents al castellà. Un partit que vol tornar als orígens, quan aconseguia majories a base d’aixoplugar fòbies i visceralitats de grups que ara els amenacen l’exclusivitat. Un partit amb votants que justifiquen la corrupció, que aproven el joc brut dels seus representants. Votants que menystenen evidències i sentències judicials condemnatòries d’una manera de fer, de governar. Un estil que compta amb els suports mediàtics i judicials (ja ho veureu) per convertir un tema de corrupció en un afer de substitució de lideratge estatal. Per convertir en màrtir un inepte, i en salvapàtries un tapat de tota la vida, que durarà en el càrrec el que li deixin i mai no hauria somiat. Ja ho veureu, també.

Mentrestant, aquí, com si anéssim sobrats de lideratges i de visió de futur ben estructurada, s’aboquen esforços per entretenir el personal amb els problemes del règim que considera històric retornar-nos el xalet del Turó de l’Home, que impedeix la instal·lació de la fàbrica de bateries, que s’endú mitja Primavera Sound a Madrid, que no pararà fins aconseguir el Mobile, que empaita el català i criminalitza la immersió lingüística, que paralitza el Corredor del Mediterrani, que estafa el finançament i fa de triler amb la taula de ja no sabem què. De la vaga de mestres no se’n parla gaire, i amb els Jocs d’Hivern anem marejant la perdiu ... Clar com és tot, i no volem veure que ens estan aixecant la camisa.