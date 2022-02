Per falta d’intel·ligència política, que l’oportunisme no arriba mai a substituir, i desproveït ara de la més ínfima dosi de dignitat, Casado s’ha convertit en un nàufrag que braceja patèticament al seu remolí mentre els pesos pesants de la seva tripulació es conjuren per acabar-lo d’enfonsar. L’espectacle del final, patèticament infantil, pot allargar-se més o menys. Feijóo serà el nou president dels populars, però arribarà al cim amb una terrible hipoteca d’un cost exorbitant. Per un costat, és el candidat natural, i ja ho era per succeir Rajoy, però segons la versió més creïble va abandonar davant les amenaces de Soraya Sáez de Santamaría de fer públiques algunes fotografies més aviat comprometedores. Per l’altra, deu el seu ascens a la presidenta de Madrid. De manera que per posar pau al partit la pólvora Ayuso s’ha d’aliar amb el bàlsam Feijóo. Mala combinació. El segon ha defensat sempre la moderació i la centralitat del centrisme, i ha demostrat que funcionava amb reiterades majories absolutes al seu feu. En canvi, la gran diferència entre Ayuso i Vox no és ideològica sinó tàctica: encara que pocs s’hi hagin fixat, Vox és, per contrast amb els seus congèneres d’Europa, un partit tan extraordinàriament sigil·lós com extrem és el seu ideari. Ayuso, en canvi, ha obtingut el seu èxit a base de torrencial energia desbocada, de manera que es pot adaptar a la pura dreta el símil de la pomera, sacsejada per Ayuso mentre Vox para el cistell que es va omplint sense parar amb l’expressa però gens explícita voluntat de fer tan poca remor com pugui.

En el fons, Casado ha estat víctima de la seva absència d’ideari, substituïda per un gens meditat propòsit de cavalcar alhora les dues ànimes de la dreta espanyola, ara una, ara l’altra, en un equilibri oscil·lant i una suposada àgil maniobrabilitat que l’havia de portar il·lusòriament a la Moncloa i no ha fet més que conduir-lo a l’abisme. Però les dues ànimes persisteixen i no són conciliables. No hi haurà simbiosi. Per molt que ara s’aliïn Ayuso i Feijóo no hi haurà pau al PP fins que una destrossi l’altra.