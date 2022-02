Al contenidor de la brossa que hi ha situat a prop d’on visc, a Manresa, el de color gris, la tapa està aixecada permanentment perquè s’ha espatllat. Al contenidor groc, molt sovint, hi ha més bosses a fora que a dins perquè la gent no les hi buida sinó que les entafora al forat i fan un tap, i la resta, en lloc d’empènyer per fer baixar el tap, deixen la bossa a fora; a sobre del contenidor o a terra. Pel que fa al contenidor blau, com que l’espai per introduir-hi el paper i cartró és estret perquè està pensat per ficar-lo plegat, també està sovint envoltat de caixes. El de menjar és el que s’aguanta més. És el més senzill. Un tapa que cal apujar i abaixar manualment i punt. La meva àvia era una dona molt petitona que, quan tot just es començava a parlar del reciclatge i havia de tirar una caixa de cartró, ja va trobar la manera d’introduir-la sense problemes. Abans de tirar-la a dins, la posava al terra i l’aplanava xafant-la amb els peus. Jo he seguit el seu exemple. Hi ha qui, digues-li mandra, digues-li qualsevol altra cosa menys civisme, opta per no fer cap esforç per facilitar la feina als altres. Segurament és semenfotisme, que és el que impera. Davant d’aquest panorama, que poc o molt es reprodueix en la majoria dels espais de Manresa on hi ha contenidors, sorgeix la pregunta de què passarà quan s’apliqui el nou model, el que anirà amb targeta. Què passarà amb els remenaescombraries que ara rebusquen al contenidor gris –que és un dels que quedarà tancat i que només es podrà obrir un cop per setmana, amb excepcions, juntament amb el de plàstic– pujant damunt del pedal per abocar-s’hi? I amb les persones que estan ocupant habitatges que no són els seus –que a Manresa no són pocs– i que, per tant, no tindran targeta per accedir als contenidors intel·ligents? La transformació del servei de recollida suposarà una inversió important i és de preveure que, a hores d’ara, les ments pensants del consistori han previst tots els escenaris per evitar que l’endemà de repartir els nous contenidors apareguin rebentats, tombats i envoltats de bosses de brossa. Com en tot, no es tracta de rebaixar el nivell d’exigència per acontentar els més simples perquè, per aquesta regla de tres, ens continuaríem comunicant amb senyals de fum. Però sí que és important no oblidar que per cada persona que recicla bé encara n’hi ha que ho fan malament. Perquè no en saben, perquè no ho volen, perquè se’ls en fot, perquè no tenen temps ni el busquen, perquè són grans i se’ls fa feixuc, perquè viuen en una bombolla... Per mil raons. Estarem amatents.