L’aigua clara. El que voldria és treure’n l’aigua clara, només això. Porto tota la setmana espès intentant esbrinar què hi ha al darrere del que ara mateix és una guerra en tota regla. Fa dies que tinc clar que Putin no és de fiar, i Occident, o sigui Europa o sigui nosaltres, no generem confiança. Extreure’n l’aigua clara per esbrinar si hi ha algú dolent o si tots ho són una mica. O molt. L’aigua clara per saber per què hi ha unes regions que es van autoindependitzar d’Ucraïna fa 8 anys i què se n’ha fet d’elles des d’aleshores i si és veritat, que sembla que sí, que Ucraïna no s’hi ha mirat gens amb elles durant tots aquests anys. O si tot és per entrar a l’OTAN. «Nar-hi’nant».

Mira que procuro ser aplicat i posar-hi atenció i escoltar sense distorsions i no me’n surto, i tot just dijous a la nit, al fantàstic programa Més24, Xavier Grasset connecta amb el gran periodista Manel Elias i enmig d’una crònica des de Donbass on ha pogut entrar, i és dels pocs que ha pogut entrar, deixa anar un parell de detalls que a mi se’m regiren.

Ucraïna està castigant Donbass des del 2014 perquè són zones prorusses? I li hem deixat fer? I no passa res? Deu ser que és un afer intern i, certament, això em sona. I no m’agrada el que sona. L’aigua clara vol dir admetre que Putin està sonat i que pot no tenir aturador, no crec que en tingui, i també que dins Ucraïna hi ha foscor. Que Putin per algun punt de raó que pugui tenir li perden les formes i el fons de fill de Putin rematat que és. No m’agradaria ser enemic de Putin, per tant, no cal que li tradueixin aquest article. És molt putin, el Putin. En això estem d’acord tots, fins i tot els seus. A mi m’amoïna que ara que tot esclata enfora seguim sense mirar què hi passa dins perquè, certament, hi passa alguna cosa. I que si és en Borrell qui en nom de tots ho ha d’arreglar, aleshores ja anem dats. Perquè jo que acostumo a anar amb els més petits, tinc més simpatia per Ucraïna que no pas per Rússia, i més simpatia per Donbass que no pas per Ucraïna. En tot cas renuncio a treure’n l’aigua clara perquè he entès que la política que ens regeix no es basa a treure’n l’aigua clara sinó a remenar la bruta. Amb mi que no hi comptin. I que estem en guerra és una frase que em costa d’acceptar ara que l’escric. I que els ucraïnesos, i en conec per motius de feina, uns quants, no mereixen això que els està passant, això que els estan fent. I fins aquí la meva anàlisi política sobre l’aigua clara. I la bruta.