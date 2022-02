La seva veu no necessita presentació. Greu, bona dicció, amb personalitat. Més enllà de la veu hi ha un periodista vocacional que, des de molt jove, ha estat sempre davant dels micròfons. Eduard Font Badia, actual cap de redacció de Ràdio Manresa i Canal Taronja, és l’speaker que en les darreres dècades dona vida als partits del primer equip de bàsquet del Baxi Manresa, fins i tot en els períodes més durs de la pandèmia quan les graderies eren buides. Darrere d’aquest home de comunicació hi ha un activista en favor dels drets dels animals, i un amant de la gastronomia i dels bons vins, no en va ha estat d’ençà que es va crear la DO Pla de Bages una de les ànimes de la Confraria dels Vins i un dels actius més fidels a les virtuts dels vins de la terra on ha nascut i ha viscut sempre. Ell també es considera un home ben arrelat al territori.

Sovint he sentit a dir de vostè que és «la veu»...

A mi no m’agraden els afalacs, però és cert que hi ha gent que al llarg dels anys m’ho ha dit o m’ho diu. Aquest és una tema genètic, és un mèrit dels meus pares. Tenir bona veu va associat al nostre ADN, tot i que després tots la podem acabar de treballar.

És dels periodistes que es consideren vocacionals i de raça?

Segurament ho dec ser perquè els primers estudis universitaris anaven per un altre camí, però vaig deixar veterinària per fer de periodista. Tot i que m’encanten els animals, vaig aprofitar l’oportunitat de fer un programa a Ràdio Sant Fruitós, amb la Gemma Sanllehí. I després, ben aviat, passar a fer unes pràctiques a esports de Ràdio Manresa, i així vaig avançar fins a consolidar-me en aquest mitjà.

Ja són milers i milers d’hores a la ràdio, i més tard combinant-ho amb la televisió.

Soc un home de ràdio i ho vull continuar sent, tot i que ha estat una sort compaginar-ho amb la televisió. Gràcies a l’evolució tecnològica, la televisió també ha guanyat en immediatesa. No té res a veure les epopeies que havia de fer el Vicenç Comas perquè arribessin i s’emetessin les imatges de la Vuelta España per TVE. Ell necessitava motoristes, helicòpters i diferents persones per traslladar les cintes fins a un centre de producció. Ara qualsevol retransmissió es pot fer a través d’un simple telèfon mòbil. És el MoJo (Mobile Journalist).

Ha tingut, doncs, el cuc per conèixer, per saber, per la curiositat.

No he sigut mai tafaner, però sí que tinc el neguit de preguntar i d’explicar, fins i tot als cercles d’amics. Necessito estar informat.

Ha arribat a comptar mai les informacions que ha cobert o les entrevistes realitzades?

Per les característiques de mitjà comarcal, nosaltres no podem treballar una sola informació al dia, com fan grans televisions o diaris. Ja sigui com a càmera, com a redactor o com a editor moltes de les notícies passen per mi.

És evident que els mitjans comarcals esdevenen una gran escola de periodisme.

Sí, ho demostra que els companys que ara treballen per a grans mitjans ens expliquen que la seva etapa a Manresa els ha servit de molt, que haver de fer una mica de tot ha estat una gran experiència.

La notícia que no li hauria agradat haver de cobrir mai?

En realitat hi ha coses que m’hauria agradat que no haguessin passat mai. Però com que els fets succeeixen, m’agrada cobrir-los. Encara que no estigui de guàrdia, em mobilitzo ràpidament. Dur el mòbil a sobre és una esclavitud, però també és una benedicció.

Va ser un periodista avançat en l’ús de les xarxes socials, en concret a Twitter.

És una xarxa que m’hi vaig enganxar aviat, ja no sé quants anys fa. En altres xarxes, com Facebook o TikTok, no hi he entrat, i si no és per feina, no crec que ho faci.

La seva faceta de speaker als partits del Congost de l’ACB ha estat molt ben valorada al llarg dels anys. Li agrada el concepte speaker?

Potser hi podríem trobar una paraula catalana, però en aquest món del bàsquet la figura i el nom està ben definit.

Sembla que s’hi mou com un peix a l’aigua.

El meu volum físic demostra que no soc un gran practicant d’esports, però sí un gran aficionat al bàsquet. Vaig estudiar a La Salle, on sempre s’ha viscut molt aquest esport. Sempre he estat més de bàsquet que de futbol. Fa més de vint anys, a la ràdio van dir que faltava un speaker per al Congost i em vaig dir per què no? Som-hi! Sé que algun dia s’acabarà perquè ho voldrà el club o ho decidiré jo. Mentrestant, ho gaudeixo, sobretot en temporades com aquesta.

Hi ha alguna imatge que li hagi quedat gravada des del seu lloc privilegiat, a peu de pista?

La victòria que ens donava el títol de lliga. Queda gravada perquè saps que potser no tornarà a passar, però compte amb aquest any!!! Recordar aquell any i saber que has estat una petitíssima part d’aquella història és molt agradable. També em va quedar molt gravat fer de speaker la temporada passada, en plena pandèmia, amb el pavelló buit i intentant donar una mica de caliu al partit. Va ser una sensació tremenda, sobretot els primers partits. Jo podia sentir perfectament què es deien els àrbitres, què es deien els jugadors, encara que aquells partits no ens van ubicar al lloc habitual.

Sempre ha estat treballant a Manresa. L’han volgut incorporar mitjans més grans?

En l’àmbit laboral he tingut dubtes. Més d’una vegada he pogut anar a Ser Barcelona, però eren uns moments que no hi havia prou estabilitat. Crec que vaig encertar.

Amb el llarg bagatge professional, s’ha quedat en blanc alguna vegada?

No, entre l’experiència i una part innata sempre he tingut recursos. Potser alguna vegada he pensat que havia dit alguna paraula que no tocava o alguna espifiada. Hi ha companys que han dit que al micròfon no se li ha de tenir mai por, però sí respecte.

Diuen que en vostè conflueixen virtuts professionals i virtuts personals.

Són coses que, si de cas, han de dir els altres. Per sort, el periodisme local no és sanguinari, d’anar a saltar a la jugular de ningú.

Entre les seves activitats conegudes també hi ha les relacionades amb el món del vi. I se suposa que li agrada el bon menjar.

Soc de bon menjar i de bon beure. Gràcies a la Pilar Garcia de Las Vegas em vaig apuntar amb un amic a un curs de vi. A partir d’aquí vaig participar en la fundació de la Confraria dels Vins del Bages. Més endavant, en diferents facetes, he anat gaudint de la cultura del vi. Al principi va costar que els restaurants d’aquí tinguessin vins de la nostra DO. O que els ajuntaments, quan organitzaven un acte, el vi fos de la comarca. Calia creure-hi i s’ha aconseguit. Jo n’he anat aprenent i treballant la memòria olfactiva.

Ens trobem en una zona on es prioritza la qualitat del vi a la quantitat.

Hi ha vins del Bages que poden competir amb els de primera divisió de l’Estat i d’Europa. Encara que de nostres en tenim de molt bons, sí que no hi ha ampolles que valguin 9.000 euros. En realitat, però, no crec que cap ampolla hagi de valer aquesta quantitat.

La faceta d’enamorat dels animals deu venir de petit, no?

Jo diria que a tots els nens els agraden els animals. Després, per un motiu o un altre, potser per influència dels pares, els agafen por o els deixen d’agradar. De molt petit vaig demanar un gos, i la insistència va servir perquè un bon dia el pare aparegués amb un gosset. Des d’aleshores sempre n’he tingut. Per a mi, el món dels animals és una cosa molt especial. Primer et sensibilitzes amb els gossos i els gats, però acabes agafant una consciència especial envers el conjunt dels animals. Arriba un dia que deixes de menjar carn i avances cap a una alimentació vegetariana. Ara soc pro vegà. Segurament ho acabaré sent.

En els darrers anys, s’ha avançat molt en el respecte als animals. S’han aprovat i s’apliquen lleis proteccionistes.

Queda camí perquè els polítics d’aquí i de tot el món acabin de ser conscients de la realitat dels animals. Per exemple, a la llei de protecció animal exclouen els gossos de caça de les normes que defensen els gossos domèstics, els que tenim a casa. No ho entenc. També s’hauria d’assumir que un porc és un animal tan llest com un gos, i aquest no ens el mengem. Avancem, però no suficient. Al Bages encara queda una festa amb vaquetes a Cardona. Quina necessitat hi ha de molestar els animals a canvi que una persona s’ho passi bé. Qui tingui ganes de sentir el perill de prop té altres opcions. Pel que fa als senglars, abans de caçar-los, hi ha altres formes de reduir-ne la població.