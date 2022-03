Volia parlar de Rússia al meu fill d’una manera bonica, ara és un país agressor», afirma Manel Alías (Berga, 1977). Estic segura que les converses entre el periodista berguedà i el seu fill seran serenes i, alhora, emotives. Perquè ens acaba de demostrar (un cop més, però en circumstàncies ben excepcionals), que sap controlar tot el que li deu transcórrer per dintre per enviar-nos des del front del Donbass la crònica «més complicada de la meva vida», com la qualifica ell mateix. No perd la calma per explicar-nos com la població viu la guerra, malgrat que, amb el seu càmera i amic Ilià, els acabi de sorprendre una brutal pluja de morter. I encara recalca: «nosaltres hem sortit de l’infern. Unes quantes famílies segueixen allà». I insisteix: «quant dolor causen les guerres. I quin poc sentit que tenen...». Perquè, com bé ha subratllat Isabel Galí (que ha estat corresponsal de TV3 a Jerusalem i a l’Amèrica Llatina), malgrat el relat de guerra i el foc real, la crònica del berguedà parla de pau: «Manel Alías pot semblar un corresponsal de guerra, però fa periodisme de pau».

Seria molt recomanable que tothom (i especialment els que tenen el poder) mirés i escoltés amb atenció els 3 minuts i 47 segons de la crònica del Manel Alías, que explica com els militar prorussos celebren cada avenç «com els gols del CSK, l’equip de l’exèrcit», per ensenyar tot seguit com els projectils cauen «amb poca precisió» i com hi ha morts a la posició que ocupaven els soldats ucraïnesos. I tot seguit entra a Nikola-éfka, una ciutat de 2.000 habitants, on hi ha adults i nens que sobreviuen aterrits en un soterrani, que criden sota el soroll de les bombes perquè no saben si el sostre els protegirà. Manel Alías recalca: «s’hi han quedat perquè hi tenen la casa, però altres veïns, amb més recursos, han pogut marxar». Els habitants assetjats només demanen la pau, que els infants puguin dormir tranquils, i tant els fa qui tingui el poder. I llavors cauen els projectils. La crònica ensenya on són ell i el càmera: «Ilià, estàs bé?». Però el periodista no ens deixa oblidar que l’escenari és dantesc per a tothom.

Albert Om va dir ahir que «no cal que cal que passin anys per valorar aquest exemple de bon periodisme», i Marcel Mauri va explicar que ja l’han posat com a referència de periodisme de qualitat als alumnes de Comunicació de la UPF. Ara bé, com també diu Jordi Eroles, «primer de tot, cuideu-vos molt, aneu en compte, si us plau». I tornem a recordar que Manel Alías és al front, quan ja havia decidit retornar a casa després de set anys de corresponsalia a Rússia, un país on ha creat la seva família.