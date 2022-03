La tornada a Manresa de la Fira de l’Aixada ha demostrat que la pausa forçada per la covid no l’ha desconnectat de la ciutat en absolut, i que els canvis introduïts li han aportat nova vitalitat. La reubicació de l’escenari de la plaça Major i la renovació de la història que es representa -amb una sorprenent aposta pel protagonisme del rei en el conflicte amb el bisbe en detriment de qui realment s’hi va enfrontar, que fou la ciutat- ha estat ben rebuda, i la culminació de l’espectacle del vespre amb un castell de focs breu però intens rebla el clau amb eficàcia. Manresa sembla haver trobat en la pirotècnica una via segura per rematar qualsevol festa grossa. La conclusió de l’edició del 2022 és que el canvi i la renovació prova a la fira medieval, i que incorporar alguna novetat cada any és la millor manera de mantenir viu l’interès. Les entitats han demostrat que estan prou implicades per mantenir viva aquesta renovació. Queda per a properes edicions formar un circuït complet que permeti integrar de debò espais com el Puigmercadal o la plaça Gispert, que d’altra manera queden aïllats i poc concorreguts.