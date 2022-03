Les maces és una de les comparses de foc més antigues de la Patum, el Corpus Christi de Berga. El primer document de Patum –trobat fins ara– a l’Arxiu a Berga és de l’any 1621, diu que hi havia només dos diables i sant Miquel. Aquesta data, 1621, no vol pas dir que sigui la primera vegada que es va fer un salt de maces. Només és una constància que aquell any es va generar paperassa municipal sobre el tema. Un altre exemple és a l’Alguer, la ciutat catalanoparlant de Sardenya. En el seu Arxiu Històric Municipal el Libre de les Serimònies de l’any 1586 diu que a la processó d’aquell any «...se fan los personatges de Sant Joan i Sant Miquel que van davant lo Santíssim Sagrament i los Àngels, y es portan les banderes de la ciutat» i de l’any 1649 hi ha una factura per un «...diable de la massa, .... i ... Tambor». Els arxius d’aquells anys sovint només recullen les despeses de les festes o si hi ha hagut alguna problemàtica.

Un document molt aclaridor de les maces-plens és la resposta berguedana al qüestionari Zamora del 1790, dipositat a la Biblioteca del Palau Reial de Madrid, que explica «...dos hombres vestidos de Diablos con cohetes en las Massas, manos, cuernos y rabos van saltando al sonido de la Caixa (el Tabal), disparando los cohetes, saliendo a perseguirles otro que hace el papel de san Miguel, que con una lanza en la mano los enviste y hace como que mata a uno de los dos diablos…» Com sempre quan es parla de Patum cal acudir a mossèn Armengou. Explica que quan la guita porta tres fuets a la boca «va plena», per tant la paraula plens deu venir també d’anar les maces plenes de foc. Les maces fou la primera comparsa en admetre dones i practicar la igualtat de sexes. Va ser l’any 1960, el diumenge de Corpus van saltar-ne vuit, això va significar un pas important en la igualtat de sexes a la Patum. L’any 1963 es va incorporar la música per als salts de la Patum de lluïment. L’autor és el músic berguedà Joan Trullàs. Jaume Farguell, advocat i antic batlle de Berga, em va explicar que un dia se li va presentar l’advocat Juli Cardona, el va fer anar cap a l’ajuntament perquè interpretés amb el piano la peça d’en Trullàs davant de l’alcalde Joan Noguera, que li va semblar molt encertada. Noguera la va fer tocar aquell mateix any a la plaça. Fou un encert que no fos suprimit el so del tabal a les Patum de lluïment, alhora que a la nit, sense cap més música que el tabal, aquest salt ens transporta a com devia ser la Patum segles passats.