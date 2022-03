El secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, parla d’una «nova normalitat» marcada per la tensió Est-Oest. Si es confirma, implicarà un retrocés de la globalització i una invitació a una certa autarquia. Això, és clar, si abans no hem mort tots en una guerra nuclear.

La Comunitat Europea del Carbó i l’Acer (CECA), primer embrió de la Unió Europea, va néixer cinc anys després de la Segona Guerra Mundial amb el propòsit que les economies nacionals de França, Alemanya, Itàlia i el Benelux fossin cada cop més interdependents; els impulsors esperaven que així a cap dels països no li sortiria a compte fer la guerra un altre, ja que compartirien els danys de l’adversari. La presència de capital rus en molts negocis europeus, i d’empreses i polítics europeus a les energètiques russes, podien fer pensar que es repetia l’esquema, però no sembla que aquesta vegada hagi funcionat, potser perquè Putin mana sobre els oligarques, i quan li agafa el rampell té tots els asos a la ma.

L’any 1973, com a protesta per l’ajuda occidental a Israel, els països àrabs productors de petroli van decretar un embargament que va disparar el preu dels carburants i va provocar una greu crisi econòmica, amb atur i inflació. Però també va fer que els països afectats procuressin reduir la dependència activant altres fonts d’energia, com la nuclear, i promovent-ne l’estalvi. El canvi d’hora al març i a l’octubre ve d’aquella època. Hem comprovat el risc d’una excessiva dependència de règims que no controlem, aleshores de les petromonarquies i ara del Kremlin, posseïdor de la l’aixeta del gas que escalfa la meitat del continent. Ens tenen collats, i les sancions econòmiques contra els seus governs comporten efectes negatius per al nostre benestar.

La crisi que treu el cap arriba quan Europa ha fet plans per transitar cap a les energies renovables, plans que segurament caldrà alterar si la nova normalitat és el retorn del teló d’acer i la desconnexió entre les economies de les dues bandes.