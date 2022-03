La regió central va expressar ahir amb una intensitat modesta el rebuig a la invasió russa d’Ucraïna, amb concentracions d’entorn de dues-centes persones a Manresa, Berga i Solsona. A Sant Joan, on la comunitat ucraïnesa és nombrosa, l’acte va ser més multitudinari i va aplegar unes quatre-centes persones, una xifra prou estimable per a les dimensions del poble. A Sant Joan, els ucraïnesos s’han començat a organitzar per recollir aliments i productes de primera necessitat per enviar al seu país. La resposta dels veïns ha estat ràpida i generosa. Tanmateix, davant la perspectiva que la guerra pugui allargar-se, potser caldria que les administracions locals es plantegessis fer-hi alguna cosa. Si el conflicte continua i s’agreuja, les necessitats de productes bàsics seran molt importants en totes les zones desabastides, començant possiblement per la mateixa capital. Crear una organització supramunicipal o una coordinació d’esforços municipals i organitzar vies de transport podria ser molt pertinent, sobretot si van apareixent iniciatives locals disperses que seran menys eficaces.