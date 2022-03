Ja hi tornem a ser. L’home animal no n’aprendrà mai. Ara l’hi ha tocat a Ucraïna i demà ves a saber a qui. El teló del horrible escenari bèl·lic ja s’ha alçat altra vegada amb l’habitual escenografia maligne : morts, ferits, desplaçats, exiliats, destrucció, patiment, misèria... I com sempre passa, la societat civil, les persones més vulnerables, són les víctimes d’aquesta follia bèl·lica. Aquest conflicte serà noticia periodística durant cert temps i després acabarà en l’oblit com passa amb la majoria dels altres conflictes armats escampats pel planeta.

Una vegada més, els interessos econòmics i geoestratègics dels poderosos trepitgen sense escrúpols els drets humans més elementals. Els obscens mandataris polítics que decideixen engegar la maquinària destructiva mai no pateixen les seves conseqüències. Ucraïna, una nació de 44 milions d’habitants, ocupa els llocs capdavanters en la producció mundial agrícola de blat, blat de moro, patata, remolatxa, ordi, soja... La seva riquesa agrària fa que sigui coneguda com el graner d’Europa. En el sector industrial també destaca en l’escenari mundial en la producció de mineral de ferro, titani, manganés... El conflicte desestabilitzarà els mercats, fet aquest que comportarà un encariment dels productes sobretot els més bàsics. El conflicte a Ucraïna va iniciar-se fa vuit anys quan Rússia es va annexionar Crimea i quan va esclatar el conflicte a la regió de Donbass (Donetsk i Lugansk) que va provocar 14.000 morts. L’est d’Ucraïna està infectada de mines explosives. L’any 2018 era una de les zones amb més mines antipersona de tot el món, només era superada per l’Afganistan i Síria. Segons l’UNICEF aquestes mines són la principal causa de les morts infantils al país. Des del 2014 la infància de Ucraïna ha crescut enmig dels conflictes interns. Han patit els bombardejos i s’han vist obligats a desplaçar-se a altres indrets. ACNUR (Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats) preveu que uns 5 milions d’ucraïnesos marxaran del país durant els propers dies. Quan escric aquestes línies ja es comptabilitzen 200 morts, un miler de ferits i uns quants milers de desplaçats. L’actual President de la Federació de Rússia, el sanguinari Vladímir Putin, durant 16 anys va ser agent de la temible agència de seguretat soviètica KGB on va assolir la graduació de tinent coronel. Va estar destinat durant 5 anys a l’antiga Alemanya Oriental, on va col·laborar amb el repressiu servei secret de la Stasi. La seva trajectòria evidencia que, a més de ser un personatge perillós, és un piròman obsessionat per abocar més gasolina als conflictes. En Putin és un personatge temerari i imprevisible que en les actuals circumstàncies s’atreveix a amenaçar amb l’arsenal nuclear. Una vegada més la diplomàcia ha fracassat i la seva ineficàcia fa que els agredits se sentin totalment abandonats. La Unió Europea, els Estats Units i el Regne Unit han anunciat sancions fonamentalment econòmiques per a Rússia, però aquest càstig durarà fins que Putin decideixi tancar l’aixeta del subministrament de gas, del qual depenen molts països. Tal com va dir Gandhi: «No hi ha camí per a la pau, la pau és el camí»!