La frontera que estan travessant els ucraïnesos que fugen cap a Polònia és una de les que s’han mogut més de tota Europa. A la banda polonesa hi ha l’antiquíssima Przemysl; a l’altra banda, una mica més lluny de la ratlla, hi ha Lviv, la dama més distingida d’Ucraïna. Juntament amb Cracòvia van ser les principals ciutats de Galitzia, un d’aquests territoris històrics que han acabat desapareixent després de ser triturats i redibuixats una vegada i una altra per les inacabables guerres centreeuropees. Al llarg dels segles aquestes dues ciutats han format part de Moràvia, Hongria, la Rus de Kíev, Rutènia, l’imperi mongol, Polònia, Polònia-Lituània, Alemanya, Àustria, la Rússia tsarista, la Ucraïna bolxevic... Un veritable malson per als estudiants d’història. De fet, el 1945, al tractat de Ialta, Lviv va estar a punt de ser inclosa a Polònia. No és estrany, doncs, que els polonesos de la zona, poc amics dels russos, sentin una gran afinitat amb els ucraïnesos i els rebin amb una fraternitat que cal celebrar. Està molt bé. Tanmateix, recordar que els règims d’ultradreta de Polònia i Hongria -que ara també rep desplaçats- van tancar la porta salvatgement durant la crisi dels refugiats de la guerra de Síria fa inevitable una comparació sagnant. Fa una mica de vergonya.