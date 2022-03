Els arsenals d’Estats Units, França i Gran Bretanya sumen 6.065 caps nuclears. Rússia els guanya per una mica: en té 6.255. Un avantatge perfectament inútil si uns i altres comencessin a disparar-los, ja que les primeres bombes farien miques els respectius territoris, i la resta del planeta no trigaria en veure desaparèixer la major part de les formes de vida. Entre elles, naturalment, els mamífers, dels quals formen part els primats, ordre a la que pertany l’espècie de l’Homo Asinus Stultus, incorrectament anomenat Sapiens. Potser alguns privilegiats sobreviurien en búnquers dels que no sortirien fins al cap de moltíssims anys; quan ho fessin no seria estrany que els esperés la broma macabra del final de Don’t Look Up, que no detallo per no fer cap esguerro (spoiler).

A les pel·lícules el bo sempre desenfunda abans i en surt il·lès mentre el dolent agonitza. En una situació real el més probable és que tots dos acabessin amb plom al cos. Les expectatives d’una guerra directa entre potències nuclears s’assembla més aviat al desenllaç de Pedro Navaja (matón de esquina), amb dos cadàvers a la vorera, ell amb un tret i ella amb una punyalada. Des de la crisi dels míssils de 1962, arran de la qual Khrusxov i Kennedy van crear el «telèfon vermell» per no matar-se sense dir-s’ho, els dos blocs han estat conscients del perill real de desfermar l’anomenada «destrucció mútua assegurada», tant ben descrita a la pel·lícula Jocs de Guerra quan l’ordinador, després de calcular totes les probabilitats, diu: «quin joc més idiota, ningú no pot guanyar». Quan esclata una crisi que implica els actors de la guerra freda, ara reescalfada, sempre ens preguntem si al Kremlin o a la Casa Blanca hi ha un governant amb dos dits de front o bé s’hi asseu el general boig de Doctor Strangelove. Veure com Vladímir Putin activa l’amenaça nuclear com a resposta a sancions econòmiques i declaracions polítiques permet formular les hipòtesis més pessimistes.