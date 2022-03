El Govern de la Generalitat convoca els alcaldes de la Cerdanya per exposar-los el seu objectiu que el projecte de candidatura olímpica pel Pirineu tiri endavant. Els alcaldes hi assisteixen amb l’esperança que, aquesta vegada si, els alts càrrecs vinguts de Barcelona posin sobre la taula aspectes concrets de la candidatura. La secretària general de l’Esport i l’Activitat Física, Anna Caula, i el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Ricard Font, són els emissaris de la Generalitat. Exposen als alcaldes la filosofia del seu projecte, però tampoc baixen al detall dels números. El representants dels municipis cerdans volen saber què ha de suposar de veritat la celebració d’uns Jocs Olímpics d’Hivern perquè viuen entre dues aigües. Molts alcaldes tenen encara l’herència de la filosofia convergent, i alhora també molt pirinenca, del peix al cove. Fins fa cinc anys aquesta era la manera de pensar dominant no tan sols entre els dirigents polítics sinó que també entre veïns i empresaris. «Alguna cosa en traurem encara que finalment no es facin els Jocs», es deia tothom a les reunions de les administracions i els cercles empresarials. Però els alcaldes reunits amb Caula i Font ja han notat que el peix al cove ja no és unànime. La societat cerdana i pirinenca s’està tornant més crítica i, davant l’empenta que ha agafat el turisme en pandèmia i la construcció, també s’ha tornat més escèptica davant segons quins projectes. Empesa pels joves, la societat cerdana ja no creu a ulls clucs en les promeses d’inversions ni, molt menys, en infraestructures extraordinàries que analitzades tan sols fan que potenciar l’eix nord sud per benefici del sud. Els alcaldes s’escolten Caula i Font el seu discurs que els Jocs no tenen perquè ser una aposta tan sols pel turisme sinó que ha de catapultar la marca Pirineus arreu del món per tal que el formatger artesà de la Solana pugui vendre els seus productes al mercat globalitzat. Els alcaldes no es postulen obertament d’acord amb els emissaris de la Generalitat perquè saben que el formatger prefereix una Cerdanya equilibrada on vendre el seu producte raonablement que no pas exportar-lo a lal mon a canvi de la massificació grollera que suposa ara les puntes turístiques a la vall. Els alcaldes volen concreció, demanen que la mateixa Generalitat expliqui el seu projecte a la ciutadania en reunions de poble i avisen que el corrent del ‘No’ va creixent sense que s’activi la del ‘Si’. Els alcaldes saben que la consulta no la guanyarà amb claredat cap postura, i això ja és tot un canvi respecte l’antic peix al cove.