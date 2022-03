Sí, la d’Ucraïna és la guerra de Putin. De Putin i d’una ronya formada per uns quants milers d’alts funcionaris, militars, oligarques, periodistes a sou i col·legues de partit. Però Putin ha estat posat i reposat en el poder per milions de russos. El 2012, quan ja havia donat prou mostres del que és capaç, però encara hi havia un cert pluralisme polític i una certa netedat electoral, Putin va guanyar les eleccions amb 45 milions de vots. El 2018, després d’Ossètia, Abkhàzia, Crimea i el Donbass, va repetir amb 56 milions.

L’espia esdevingut tsar és avalat per una enorme quantitat de votants que sintonitzen amb el seu nacionalisme alhora victimista, agressiu i antioccidental, amb la seva concepció testosterònica del poder, i amb la idea secular que la mare Rússia ha de reunir a la seva falda tots els eslaus orientals sota el lideratge d’un home fort. Estan desinformats per mitjans sotmesos al Kremlin, sí, però abans de ser al Kremlin, Putin ja existia en les ments de milions de russos, i això facilita moltíssim la desinformació. Ara, molts dels que l’han votat segurament pensen que ha anat massa lluny, però si hagués guanyat ràpid i bé i avui Ucraïna fos un país pulcrament sotmès i humiliat, l’estarien aplaudint rabiosament. O sigui que sí, també és la seva guerra.