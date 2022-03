S’ha fet molta broma amb l’exclusió de Rússia del festival d’Eurovisió: «Ara sí que Putin tremolarà!» Ben cert que si arriba a tremolar serà perquè els oligarques afectats per les sancions econòmiques li exigeixin seny o perquè els ucraïnesos resisteixin més del que esperava, però el veto d’Eurovisió és un branquilló més en un feix d’exclusions, de les competicions esportives fins les estrenes de cinema, que té un propòsit ben meditat.

No cal esperar que els russos es revoltin contra Putin per haver-se quedat sense les darreres aventures dels superherois de Marvel o dels personatges de Star Wars; al contrari, molts d’ells es convenceran que Occident els professa l’odi visceral i irracional que el tsar Vladímir no para de recordar-los. El destinatari d’aquestes mesures propagandístiques no són només els russos sinó l’opinió pública europea i nord-americana, i la resta del planeta de passada. Si des de la UEFA fins a Hollywood, passant per Adidas, consideren que el règim de Putin és l’encarnació terrenal de Satanàs, un veritable perill per a la llibertat del món sencer, llavors els ciutadans occidentals ens empassarem millor les objeccions morals i els sacrificis materials derivats de les sancions econòmiques i la despesa militar.

Durant la Segona Guerra Mundial, l’ànec Donald, els tres porquets, el mariner Popeye o Daffy Duck (el nostre ànec Lucas) van protagonitzar curtmetratges que ridiculitzaven Hitler i el tombaven amb quatre mastegots. No hi havia cap possibilitat que aquests dibuixos incidissin en l’opinió pública alemanya, fins i tot si hagués tingut ocasió de veure’ls, però tampoc no es tractava d’això sinó de contribuir a la venda de deute públic per finançar l’esforç bèl·lic (els «bons patriòtics») i de justificar l’enviament de desenes de milers de joves americans a morir a Europa per alliberar-la del führer quan ja s’estaven jugant la vida contra el Japó. Propaganda de consum intern que buscava efectes vigoritzadors, com ho fa l’actual onada d’exclusions.