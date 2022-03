Al marge dels continguts reivindicatius generals que sempre donen contingut al dia de la dona, Manresa dedica la data d’enguany a difondre elements per a la presa de consciència de la desigualtat que hi ha en el món de l’esport, tant pel que fa a la pràctica del conjunt de la població com pel que fa a l’organització o a l’elit. Molts més nens que nenes es formen i competeixen en l’esport base de gairebé tots els esports, i no hi ha lligues femenines en moltes de les modalitats. Això fa que les nenes, les noies i les joves gaudeixin molt menys dels amplis i demostrats efectes positius que l’esport té en la salut, en la formació de la personalitat i en la socialització. Però més enllà d’això, l’absència de les dones en molts esports i les dificultats que tenen per competir al màxim nivell en esports de masses comporten que els grans ídols esportius a imitar siguin gairebé tots homes. Milers de milions de persones al món reverencien grans figures esportives masculines. El dia que tota aquesta admiració sigui per a dones a qui tothom vulgui imitar, la igualtat haurà guanyat una batalla.