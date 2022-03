Les dades de l’atur de febrer insisteixen una vegada més a dibuixar una evolució molt agredolça de l’economia del Bages. La recuperació econòmica és clara a la comarca, però va perdent posicions en relació amb les que s’hi poden comparar i amb el conjunt de Catalunya. Les dades de l’atur són positives, amb una reducció del 22% en un any, però durant onze mesos seguits la reducció ha estat inferior a la mitjana catalana. Les dades de competitivitat ens diuen el mateix cada vegada que se’n fa un nou lliurament: el Bages va bé, segueix la línia positiva general, però no va tan bé com hauria d’anar. El cas de l’atur es pot atribuir a que la recuperació del turisme beneficia més altres comarques, però també és veritat que, seguint aquesta lògica, el Bages hauria d’haver perdut menys ocupació. Aquesta evolució que dibuixa un retrocés en el seu pes relatiu hauria de ser una preocupació per als responsables polítics no només locals, sinó de la Generalitat. El Bages és la desena comarca catalana per població, la més potent de l’interior del país. Si el Bages perd pistonada, el desequilibri del país s’anirà agreujant. Sense el Bages, no hi ha reequilibri possible.