Solsona ha posat punt i final a la festa més esperada de l’any, el Carnaval. Aquella festa en la què, un cop a l’any, els solsonins fan de la sàtira i la diversió el seu modus vivendi. He pogut conèixer el Carnaval solsoní com a foraster i he pogut comprovar que, realment, és una festa única a Catalunya. Potser per això se l’estimen tant a Solsona. De fet, parlant amb un solsoní fa un temps em deia que el Carnaval no és el moment de l’any en què la gent es posa una màscara per representar a algú que no són, sinó que és l’únic moment de l’any en què la gent es treu la màscara que porta cada dia i es mostra tal i com és realment. Tot i això, al contrari que molts altres, el Carnaval de Solsona no s’identifica per les disfresses, sinó per tots els elements que els mateixos solsonins han anat creant amb el pas dels anys i s’han fet propis.

L’ànima de la festa són les comparses, els grups d’amics que comparteixen disseny de bata i que fan referència a algun element de la festa. Moltes d’elles organitzen diversos actes de la programació o són les encarregades d’enramar els carrers amb la decoració que considerin més adient. Un altre element sense el qual no s’entendria el Carnaval de Solsona són els gegants. Durant dècades el taller Casserras ha anat construint diverses figures que han anat fent créixer la família del Carnaval. Aquests gegants, alguns dels quals tenen extremitats que es mouen per donar garrotades a la gent mentre ballen per les places i carrers del nucli antic, són un dels principals atractius de la festa gràcies a la seva característica estètica. Tampoc pot faltar un altre dels elements que han fet del Carnaval solsoní el que és actualment. El mestre Joan Roure va ser el compositor de moltes de les cançons que formen part del Carnaval. La més representativa és el Bufi, l’himne de la festa. Més d’un cop passejant per Solsona he sentit a nens cantant la melodia de la cançó. Altres elements com les Contradanses, la baixada de boits o la penjada i la despenjada del ruc també diferencien aquesta festa de la resta de Catalunya.

Després d’un any sense Carnaval, enguany els solsonins ho han celebrat amb més ganes que mai. De fet, tot i que es van modificar algunes ubicacions per evitar aglomeracions, en molts moments de la festa se n’han produït i amb la gran majoria de les persones sense mascareta. S’haurà de veure si en els propers dies es produeix algun rebrot de covid. Més enllà d’això. Solsona ja compta els dies per tornar a celebrar la seva festa preferida.