Des que va caure el Mur de Berlín sovint sentim a parlar de la necessitat del fet que Europa tingui una política exterior i de defensa comuna. El nou tsar ha aconseguit que l’impossible fos realitat. Per primera vegada en la història, tots els països europeus, inclosa Suïssa, apliquen les mateixes mesures en un conflicte internacional. Aquest és el primer pas, necessari, però no suficient. Europa ha d’aprofitar l’ocasió per tenir una política comuna, però alhora pròpia i no dependent de la política dels Estats Units. Els nostres, i els seus, no sempre són interessos coincidents i en el nou món digital necessitem tenir veu pròpia a l’escenari internacional.

En aquesta ocasió ens hem posat d’acord en les mesures a aplicar, tots apliquem les mateixes però en graus diferents per evitar l’efecte bumerang sobre les nostres societats. La immensa majoria són de caràcter econòmic i aquesta mateixa setmana ja s’estan deixant sentir en l’economia Russa, la caiguda en picat de la borsa de Moscou fins al seu tancament i la depreciació del ruble en més d’un 20%, són la representació més clara de l’èxit d’aquestes. Fins aquí l’escenari bèl·lic, però Europa s’ha de preparar per al postbèl·lic. Si en el prebèl·lic no hi hem dit gairebé res, en el post hem d’agafar la iniciativa.

Xina és l’excepció a les sancions, i està adoptant una postura volgudament ambigua, es va abstenir al Consell de Seguretat de les Nacions Unides i a l’Assemblea va defensar la integritat territorial de les nacions, l’etern conflicte de Taiwan és molt transcendent per a la Xina, però no va anar més enllà. Aquesta situació està donant un respir a Rússia, atès que, tot i les limitacions, pot operar mitjançant el sistema econòmic xinès.

Putin i Xi Jinping tenen unes més que bones relacions personals, si algú pot aturar l’imperialista rus és sens dubte l’alt mandatari xinès. És obvi que l’administració Biden no pot ser interlocutor amb la Xina, torna a ser el moment d’Europa. La resta d’Europa és la gran perjudicada d’aquesta invasió, òbviament després d’Ucraïna, i és a qui toca marcar el camí. Europa ha de plantejar escenaris possibilistes de cara al futur, si no és així la situació anirà per molt llarg. Per fer-ho s’haurà de recolzar en Xi Jinping, els xinesos no voldran ser l’únic oxigen de Rússia per molt temps, per això necessitaran una solució, al contrari que els EUA, que no tenen cap pressa.

Rússia s’imposarà per la força de les armes, però quedarà lluny de pacificar el territori. Les ferides que deixarà en el poble ucraïnès seran de llarga durada. Que la situació sigui eterna o que es recondueixi depèn de si Europa vol deslletar-se dels Estats Units, i de si té capacitat de fer complir uns nous acords que tinguin com a base els de Minsk del 2015. En aquest moment pot semblar agosarat, però si el centre del món ha girat cap a l’Àsia-Pacífic, potser ha arribat el moment que Europa faci saber que no és pertinent l’expansió de l’OTAN.