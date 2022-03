S’ha posat en marxa a Madrid l’operació per rehabilitar el rei Joan Carles i estendre una catifa vermella al seu retorn, ara que la fiscalia ha renunciat oficialment a dur-lo als tribunals perquè n’hi ha que neixen amb estrella i sempre cauen drets. La premsa conservadora de Madrid ha optat per ressaltar l’absolució sense judici i s’ha regirat contra «els qui han fet de la persecució de la monarquia una obsessió i una estratègia política contra el règim constitucional», en frase editorial de l’ABC. Nuevas Generaciones, organització juvenil del Partit Popular i escola de figures tant senyeres com Pablo Casado i Isabel Díaz Ayuso, ha demanat als qui el criticaven que es posin «en fila de uno para pedir perdón». L’exigència és indignant i ofensiva, però ens hauria de sorprendre. Si per als populars no és greu que el germà de la presidenta regional de Madrid (España en España) suqui comissions per la compra de mascaretes en plena pandèmia, i en canvi s’ha de tallar el cap i la carrera de qui ho investiga i denuncia, també és normal no trobar res de condemnable en les trafiques multimilionàries de l’emèrit, i en lloc d’això exigir disculpes als que les assenyalen com indignes del cap d’Estat d’una democràcia. L’amic especial de l’aconseguidora Corinna Larsen, el fraternal convidat dels petroxeics, el dipositant en dipòsits suïssos, el vinculat a fundacions ignotes, l’home que rebia i feia regals de cent milions de dòlars, el pagador de despeses infinites amb targetes tant negres com inesgotables, és tècnicament innocent perquè cap tribunal no ha provat ni segurament provarà que sigui culpable, i els ciutadans som culpables d’haver-nos malfiat de la seva egrègia figura. Deixem-ho estar, que al capdavall és pare del seu fill, i el seu fill és la corona, i la corona és l’Estat, i l’Estat és la nació immortal. «Con todo lo que ha hecho por España», no cal que el burxem per quatre foteses. Per innocència, la nostra, la que s’assenyala amb una llufa. Cada dia és 28 de desembre.