No hi ha cap persona que estigui amb nosaltres per sempre. Encara que això, a vegades, és el que més voldríem. Som passatgers. Passatgers que compartim, amics, amors, amants, trossos de camí: a vegades més llargs, a vegades més curts. Som com aquell ocell blanc que vola a algun lloc i volant en coneix un altre, i comparteixen una mica de camí, fins que cadascú veu que pertany a cels diferents. I al cap dels anys, de molts anys, un vespre es retroben i sembla que res, i al mateix temps tot, hagi canviat. Senyores i senyors, benvinguts al cafè de la vida, on ens bevem a glops els records i, quan cal, els fem reviure».

Aquestes paraules són l’inici de la cantata que, amb dramatúrgia de Gemma Ventura Farré i música de Josep Ollé Sabaté, hem estat assajant diverses corals de Manresa i comarca per tal de ser posada en escena el 8 i el 9 de març a la Sala Gran del Kursaal en el marc del Canta Gran.

Canta Gran és una coproducció que duen a terme l’Ajuntament de Barcelona i l’Auditori amb la voluntat de treballar les polítiques de l’envelliment actiu a través de la música. És un projecte pedagògic i musical per tal d’oferir un espai de gaudi i d’aprenentatge destinat a les persones grans. Perquè gaudir del cant i de la música no té edat. Perquè sentir-nos partícips d’un projecte col·lectiu que ens uneix i ens emociona ens deixa una petja emocional que ens acompanya per sempre. Perquè, com vaig sentir un dia en la presentació d’un concert: la música arriba al cor i s’hi queda. I és per totes aquestes vivències inoblidables que volem donar les gràcies al Kursaal per donar-nos l’oportunitat de participar-hi, perquè sense la vostra confiança i el vostre convenciment que val la pena apostar per la cultura i fer-la arribar a tothom, nosaltres, que no som experts en música, mai hauríem pogut pujar a l’escenari acompanyats de músics com el pianista i compositor Albert Guinovart o aprendre tant i tant de la direcció de l’Oriol Castanyer i la Montserrat Meneses. Cada assaig és una descoberta! Cada assaig és un repte per seguir millorant i seguir aprenent! Infinites gràcies, Kursaal!

Cantant millorem el control de la respiració, reforcem la memòria i ens ajuda combatre la depressió i l’estrès. Cantant establim vincles d’estima i afecte entre nosaltres que ens fan sentir reconeguts i estimats. «La música coral –com diu el prestigiós compositor i director de cors John Rutter– no és un dels luxes de la vida, és quelcom que es dirigeix al cor mateix de la nostra humanitat, al nostre sentit de comunitat i a les nostres ànimes. Tots els cantaires obren els seus cors i les seves ànimes en perfecta harmonia, la qual cosa és un veritable emblema del que necessitem quan gran part del món està en conflicte amb ell mateix. Aquesta és una lliçó per al nostre temps i per a tots els temps. Hi crec profundament». I nosaltres també. És per tot això que us convidem a prendre amb nosaltres El cafè de la vida. Ens veurem al Kursaal!