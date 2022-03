Les expedicions espontànies per portar aliments i materials de primera necessitat a la frontera d’Ucraïna han estat una esplèndida expressió de solidaritat, i segur que hauran estat molt útils en els primers compassos de la sortida massiva de refugiats. Tanmateix, transcorreguts ja uns quants dies, l’ajuda als que fugen de la guerra hauria d’entrar per canals ben organitzats i més eficients que haver de recórrer cinc mil quilòmetres, amb el que suposa d’esforç humà, cost i consum de combustible. Cal que la generositat de la ciutadania es tradueixi en ajuts econòmics vehiculats per les institucions del país i dirigits a les ONG que poden treballar eficaçment sobre el terreny. La Generalitat ha de fer un pas al davant i ser de forma visible el canalitzador de l’ajuda catalana. I el pas següent és preveure acolliment per a les persones que arribaran aquí, a la regió central, la majoria per reunir-se amb familiars establerts en aquestes comarques. Caldrà allotjament i suport durant temps, i aquest és un front en el qual hi haurà molta feina per fer.